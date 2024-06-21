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Закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе - РИА Новости, 21.06.2024
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16:53 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/svoboda-1954570970.html
Закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе
Закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе - РИА Новости, 21.06.2024
Закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе
Противоречивый закон о свободе СМИ в ЕС, предоставляющий дополнительные полномочия Еврокомиссии для вмешательства в медиапространство, не помог добиться свободы РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:53
2024-06-21T16:53
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Противоречивый закон о свободе СМИ в ЕС, предоставляющий дополнительные полномочия Еврокомиссии для вмешательства в медиапространство, не помог добиться свободы слова в Европе, сообщает издание EUobserver. В марте депутаты Европарламента большинством голосов утвердили противоречивый закон о свободе СМИ в ЕС, который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств-членов. "Некоторые правительства отказывают критически настроенным журналистам в доступе к общественным мероприятиям или зданиям. Общественные СМИ сталкиваются с сокращением финансирования и влиянием политиков... Законодательства ЕС будет недостаточно для возрождения свободы СМИ в ЕС", - говорится в сообщении. Согласно изданию, в новом законе есть "национальные лазейки". Речь идёт в том числе о том, что он оставляет определение объёма "прозрачных" данных о владельцах СМИ и установление правовых рамок для размещения государственной рекламы в СМИ на усмотрение национальных регулирующих органов. При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям. Новые правила в ЕС обязывают СМИ соблюдать прозрачность, раскрывать своих собственников, источники финансирования, вне зависимости от того, идет ли речь о рекламе или о государственной дотации. В том числе, это касается финансирования, получаемого из государств, не входящих в Евросоюз. Власти стран ЕС также будут обязаны сообщать Еврокомиссии о тратах на рекламу в СМИ и в интернет-платформах. Что касается государственных СМИ, то власти должны обеспечить им стабильное финансирование, независимость редакционной политики, гарантировать прозрачность и исключить дискриминацию при назначении руководства таких структур. Государственные СМИ, в свою очередь, должны обеспечить на своих ресурсах "плюрализм мнений", непредвзятое освещение событий "в соответствии со своей общественной миссией". Общеевропейские правила отдельно оговаривают запрет на использование шпионского оборудования против сотрудников СМИ, но запрет этот неполный. В частности, использование шпионских программ возможно под контролем судебных органов, если вопрос затрагивает "национальные интересы" или речь идет о тяжких преступлениях. Ранее европейские журналисты сталкивались со слежкой с помощью шпионских программ типа Pegasus из-за своей профессиональной деятельности. Новые правила также устанавливают правила защиты контента СМИ от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Такие злоупотребления будут пресекаться. Но только в том случае, если речь идет о признанном независимым средстве массовой информацией.
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грузия, европа, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире
Грузия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, В мире
Закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе

EUobserver: закон о свободе СМИ в ЕС не помог добиться свободы слова в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Противоречивый закон о свободе СМИ в ЕС, предоставляющий дополнительные полномочия Еврокомиссии для вмешательства в медиапространство, не помог добиться свободы слова в Европе, сообщает издание EUobserver.
В марте депутаты Европарламента большинством голосов утвердили противоречивый закон о свободе СМИ в ЕС, который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств-членов.
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"Некоторые правительства отказывают критически настроенным журналистам в доступе к общественным мероприятиям или зданиям. Общественные СМИ сталкиваются с сокращением финансирования и влиянием политиков... Законодательства ЕС будет недостаточно для возрождения свободы СМИ в ЕС", - говорится в сообщении.
Согласно изданию, в новом законе есть "национальные лазейки". Речь идёт в том числе о том, что он оставляет определение объёма "прозрачных" данных о владельцах СМИ и установление правовых рамок для размещения государственной рекламы в СМИ на усмотрение национальных регулирующих органов.
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При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям.
Новые правила в ЕС обязывают СМИ соблюдать прозрачность, раскрывать своих собственников, источники финансирования, вне зависимости от того, идет ли речь о рекламе или о государственной дотации. В том числе, это касается финансирования, получаемого из государств, не входящих в Евросоюз. Власти стран ЕС также будут обязаны сообщать Еврокомиссии о тратах на рекламу в СМИ и в интернет-платформах.
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Что касается государственных СМИ, то власти должны обеспечить им стабильное финансирование, независимость редакционной политики, гарантировать прозрачность и исключить дискриминацию при назначении руководства таких структур. Государственные СМИ, в свою очередь, должны обеспечить на своих ресурсах "плюрализм мнений", непредвзятое освещение событий "в соответствии со своей общественной миссией".
Общеевропейские правила отдельно оговаривают запрет на использование шпионского оборудования против сотрудников СМИ, но запрет этот неполный. В частности, использование шпионских программ возможно под контролем судебных органов, если вопрос затрагивает "национальные интересы" или речь идет о тяжких преступлениях. Ранее европейские журналисты сталкивались со слежкой с помощью шпионских программ типа Pegasus из-за своей профессиональной деятельности.
Новые правила также устанавливают правила защиты контента СМИ от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Такие злоупотребления будут пресекаться. Но только в том случае, если речь идет о признанном независимым средстве массовой информацией.
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