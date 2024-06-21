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В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/svo-1954584046.html
В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка
В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка - РИА Новости, 21.06.2024
В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области, повреждены два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:34
2024-06-21T17:34
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области, повреждены два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два легковых автомобиля", – написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка

Губернатор Богомаз: дрон атаковал поселок Белая Березка, пострадавших нет

© СоцсетиУкраинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области
Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области
© Соцсети
Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области, повреждены два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два легковых автомобиля", – написал Богомаз.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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