https://ria.ru/20240621/svo-1954584046.html

В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка

В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка - РИА Новости, 21.06.2024

В Брянской области украинский дрон атаковал поселок Белая Березка

Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области, повреждены два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:34

2024-06-21T17:34

2024-06-21T17:34

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал поселок Белая Березка Брянской области, повреждены два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два легковых автомобиля", – написал Богомаз.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз