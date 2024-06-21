https://ria.ru/20240621/svo-1954541519.html

Украинские войска обстреляли село Великая Знаменка в Запорожской области

Украинские войска обстреляли село Великая Знаменка в Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские войска обстреляли село Великая Знаменка в Запорожской области

Украинские войска открыли огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области, есть прилеты, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:25

2024-06-21T15:25

2024-06-21T15:25

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области, есть прилеты, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Не менее двенадцати прилетов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Рогов.По его словам, ВСУ нанесли удар из тяжелых видов вооружения. Село находится в Каменко-Днепровском районе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины