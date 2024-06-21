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В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 610 военных за неделю
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 610 военных за неделю - РИА Новости, 21.06.2024
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 610 военных за неделю
ВСУ потеряли за неделю до 610 военных и 29 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:36
2024-06-21T14:36
2024-06-21T14:37
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 610 военных и 29 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Потери противника составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 610 военных за неделю
МО: бойцы "Днепра" за неделю уничтожили до 610 военных и 29 орудий