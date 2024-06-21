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Пострадавших при атаке дронов в Волгоградской области нет
Пострадавших при атаке дронов в Волгоградской области нет - РИА Новости, 21.06.2024
Пострадавших при атаке дронов в Волгоградской области нет
Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов в результате атаки беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:02
2024-06-21T10:02
2024-06-21T10:02
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ВОЛГОГРАД , 21 июн – РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов в результате атаки беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Минобороны РФ в пятницу сообщало, что российские средства ПВО за ночь сбили 70 беспилотников над Крымом и Чёрным морем, 43 - над Краснодарским краем, и один - над Волгоградской областью. "Пострадавших, повреждений гражданских и военных объектов нет", - цитирует администрация области слова Бочарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231124/bespilotniki-1911483791.html
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волгоградская область, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Россия, Черное море
Пострадавших при атаке дронов в Волгоградской области нет
Губернатор Бочаров: пострадавших при атаке дронов в Волгоградской области нет