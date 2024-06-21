https://ria.ru/20240621/svo-1954437795.html
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Днепра, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 21.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Днепра, сообщил источник
Украинские войска за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:45
2024-06-21T09:45
2024-06-21T09:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов украинской армии было зафиксировано ночью", - сообщил он. Обстрелам ВСУ, по словам источника, подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Саги, Новая Каховка, Голая Пристань, Каменка, Цукуры, Раздольное, Алешки, Каховка, Подстепное и Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Днепра, сообщил источник
Источник: ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра