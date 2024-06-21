https://ria.ru/20240621/svo-1954428981.html
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2024
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:44
2024-06-21T08:44
2024-06-21T08:50
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."21 июня 2024 года около 6.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html
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брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Брянской областью