https://ria.ru/20240621/svo-1954428981.html

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2024

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:44

2024-06-21T08:44

2024-06-21T08:50

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."21 июня 2024 года около 6.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html

брянская область

россия

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брянская область, россия