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В Воронежской области отменили ракетную опасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:37
2024-06-21T08:37
2024-06-21T09:11
специальная военная операция на украине
воронежская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев."Внимание! Отбой ракетной опасности в регионе," - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html
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воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Губернатор Гусев: ракетную опасность отменили в Воронежской области