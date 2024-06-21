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В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 21.06.2024 (обновлено: 09:11 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/svo-1954428484.html
В Воронежской области отменили ракетную опасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:37
2024-06-21T09:11
специальная военная операция на украине
воронежская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев."Внимание! Отбой ракетной опасности в регионе," - говорится в сообщении.
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воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область
В Воронежской области отменили ракетную опасность

Губернатор Гусев: ракетную опасность отменили в Воронежской области

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на воронежское водохранилище
Вид на воронежское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Вид на воронежское водохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
"Внимание! Отбой ракетной опасности в регионе," - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская область
 
 
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