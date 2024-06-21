https://ria.ru/20240621/svo-1954428017.html

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:31

2024-06-21T08:31

2024-06-21T09:07

специальная военная операция на украине

воронежская область

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html

воронежская область

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воронежская область