https://ria.ru/20240621/svo-1954428017.html
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:31
2024-06-21T08:31
2024-06-21T09:07
специальная военная операция на украине
воронежская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html
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воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Губернатор Гусев: ракетную опасность объявили в Воронежской области