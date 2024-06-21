https://ria.ru/20240621/sunak-1954637985.html

Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы

Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы - РИА Новости, 21.06.2024

Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы

Глава британского правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:18

2024-06-21T22:18

2024-06-21T22:18

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Москва, 21 июн — РИА Новости. Глава британского правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает Daily Mail."У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов. В европейских странах действуют по-разному: есть метод с водительскими правами, доступом к финансам и множество других", — заявил премьер.На вопрос журналиста о том, означает ли "лишение доступа к финансам" изъятие у людей банковских карт, политик решил не давать четкого ответа."В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим", — уклончиво ответил Сунак.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240617/britaniya-1953353043.html

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