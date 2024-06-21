Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы
Премьер Британии: правительство рассматривает систему наказаний для уклонистов
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Москва, 21 июн — РИА Новости. Глава британского правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает Daily Mail.
"У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов. В европейских странах действуют по-разному: есть метод с водительскими правами, доступом к финансам и множество других", — заявил премьер.
На вопрос журналиста о том, означает ли "лишение доступа к финансам" изъятие у людей банковских карт, политик решил не давать четкого ответа.
"В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим", — уклончиво ответил Сунак.
Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.