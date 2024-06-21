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Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы - РИА Новости, 21.06.2024
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22:18 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sunak-1954637985.html
Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы
Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы - РИА Новости, 21.06.2024
Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы
Глава британского правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:18
2024-06-21T22:18
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владимир путин
манфред вебер
европарламент
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Москва, 21 июн — РИА Новости. Глава британского правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает Daily Mail."У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов. В европейских странах действуют по-разному: есть метод с водительскими правами, доступом к финансам и множество других", — заявил премьер.На вопрос журналиста о том, означает ли "лишение доступа к финансам" изъятие у людей банковских карт, политик решил не давать четкого ответа."В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим", — уклончиво ответил Сунак.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240617/britaniya-1953353043.html
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в мире, европа, россия, москва, риши сунак, владимир путин, манфред вебер, европарламент, европейская народная партия, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Москва, Риши Сунак, Владимир Путин, Манфред Вебер, Европарламент, Европейская народная партия, Евросоюз
Британцам пригрозили суровыми наказаниями за отказ от воинской службы

Премьер Британии: правительство рассматривает систему наказаний для уклонистов

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 21 июн — РИА Новости. Глава британского правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает Daily Mail.
"У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов. В европейских странах действуют по-разному: есть метод с водительскими правами, доступом к финансам и множество других", — заявил премьер.
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На вопрос журналиста о том, означает ли "лишение доступа к финансам" изъятие у людей банковских карт, политик решил не давать четкого ответа.
"В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим", уклончиво ответил Сунак.
Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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В миреЕвропаРоссияМоскваРиши СунакВладимир ПутинМанфред ВеберЕвропарламентЕвропейская народная партияЕвросоюз
 
 
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