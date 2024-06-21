https://ria.ru/20240621/sud-1954453159.html

Воевавшего в ДНР "вагнеровца" осудили за убийство

Воевавшего в ДНР "вагнеровца" осудили за убийство - РИА Новости, 21.06.2024

Воевавшего в ДНР "вагнеровца" осудили за убийство

Оренбургский областной суд отклонил апелляцию на 7-летний приговор за убийство бойцу группы "Вагнер", которое он совершил после возвращения из зоны боевых... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:00

2024-06-21T11:00

2024-06-21T11:01

происшествия

орск

сегежа

артемовск

оренбургский областной суд

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УФА, 21 июн - РИА Новости. Оренбургский областной суд отклонил апелляцию на 7-летний приговор за убийство бойцу группы "Вагнер", которое он совершил после возвращения из зоны боевых действий. По информации Оренбургского областного суда, в ноябре 2023 года в Орске в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Магдиев Р.Б. нанес потерпевшему не менее двух ударов руками и ногами в голову, в результате чего тот скончался. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Сторона защиты подала апелляцию. "Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда, изучив материалы уголовного дела, выслушав доводы сторон, оснований для смягчения назначенного наказания не нашла, оставила обжалуемый приговор без изменения", - говорится в сообщении суда. По данным издания "Коммерсант", Руслан Магдиев в марте 2018 года в Карелии был осуждён за убийство на 9 лет и 11 месяцев. Срок он отбывал в ИК-7 города Сегежи, где в ноябре 2022 года был завербован представителями "Вагнера", заключив полугодовой контракт на участие в СВО. За отличия в боях за Артемовск его наградили медалью "За отвагу", что стало основанием для помилования и обнуления судимости. Издание отмечает, что Магдиев и его защита рассчитывали, что при вынесении приговора за новое убийство суд учтет его боевые заслуги и назначит условное наказание.

https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html

https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html

орск

сегежа

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, сегежа, артемовск, оренбургский областной суд