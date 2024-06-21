Воевавшего в ДНР "вагнеровца" осудили за убийство
Суд отклонил апелляцию на приговор бойцу группы "Вагнер" Магдиеву за убийство
УФА, 21 июн - РИА Новости. Оренбургский областной суд отклонил апелляцию на 7-летний приговор за убийство бойцу группы "Вагнер", которое он совершил после возвращения из зоны боевых действий.
По информации Оренбургского областного суда, в ноябре 2023 года в Орске в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Магдиев Р.Б. нанес потерпевшему не менее двух ударов руками и ногами в голову, в результате чего тот скончался. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Сторона защиты подала апелляцию.
"Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда, изучив материалы уголовного дела, выслушав доводы сторон, оснований для смягчения назначенного наказания не нашла, оставила обжалуемый приговор без изменения", - говорится в сообщении суда.
По данным издания "Коммерсант", Руслан Магдиев в марте 2018 года в Карелии был осуждён за убийство на 9 лет и 11 месяцев. Срок он отбывал в ИК-7 города Сегежи, где в ноябре 2022 года был завербован представителями "Вагнера", заключив полугодовой контракт на участие в СВО. За отличия в боях за Артемовск его наградили медалью "За отвагу", что стало основанием для помилования и обнуления судимости.
Издание отмечает, что Магдиев и его защита рассчитывали, что при вынесении приговора за новое убийство суд учтет его боевые заслуги и назначит условное наказание.