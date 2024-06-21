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В Москве украинку осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 21.06.2024
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10:15 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sud-1954443092.html
В Москве украинку осудили за фейки о российской армии
В Москве украинку осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве украинку осудили за фейки о российской армии
Гражданка Украины Кристина Любашенко осуждена в Москве на 12 лет по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:15
2024-06-21T10:15
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гражданка Украины Кристина Любашенко осуждена в Москве на 12 лет по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию "Легион "Свобода России"* (запрещена в РФ). В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах "Легиона"*, она из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг этой организации и запустила их в небо. В тот же период времени Любашенко разместила аудиоколонки в окнах квартиры и гостиничного номера на территории Московского региона, через которые публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины, отмечается в релизе. "Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в главке. Ее судили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности в террористической организации) и п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240617/anin-1953408355.html
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происшествия, россия, украина, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве украинку осудили за фейки о российской армии

Украинку, запустившую в небо флаг "Легиона "Свобода России" осудили на 12 лет

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гражданка Украины Кристина Любашенко осуждена в Москве на 12 лет по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию "Легион "Свобода России"* (запрещена в РФ). В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах "Легиона"*, она из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг этой организации и запустила их в небо.
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В тот же период времени Любашенко разместила аудиоколонки в окнах квартиры и гостиничного номера на территории Московского региона, через которые публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины, отмечается в релизе.
«
"Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в главке.
Ее судили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности в террористической организации) и п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
* Террористическая организация, запрещенная в России
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