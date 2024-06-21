https://ria.ru/20240621/sud-1954443092.html

В Москве украинку осудили за фейки о российской армии

В Москве украинку осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве украинку осудили за фейки о российской армии

Гражданка Украины Кристина Любашенко осуждена в Москве на 12 лет по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:15

2024-06-21T10:15

2024-06-21T10:15

происшествия

россия

украина

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гражданка Украины Кристина Любашенко осуждена в Москве на 12 лет по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию "Легион "Свобода России"* (запрещена в РФ). В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах "Легиона"*, она из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг этой организации и запустила их в небо. В тот же период времени Любашенко разместила аудиоколонки в окнах квартиры и гостиничного номера на территории Московского региона, через которые публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины, отмечается в релизе. "Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в главке. Ее судили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности в террористической организации) и п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240617/anin-1953408355.html

https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

россия

украина

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, москва, следственный комитет россии (ск рф)