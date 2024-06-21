https://ria.ru/20240621/sud-1954427363.html
Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды
Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды - РИА Новости, 21.06.2024
Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды
Житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ташкентского городского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:23
2024-06-21T08:23
2024-06-21T14:06
ташкентская область
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 июн – РИА Новости. Житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ташкентского городского суда. По данным пресс-службы, сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Букинского района Ташкентской области, разгуливавшего на одном из базаров в Ташкенте в женской одежде и никабе. Мужчина при задержании пытался оказать сопротивление. "Решением суда он признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями административного кодекса, ему назначено наказание 15 суток административного ареста и штраф в размере 10 базовых расчетных величин (около 23 тысяч рублей)", - сказал представитель суда. На суде мужчина сообщил, что он с детства интересовался женской одеждой и носил никаб, добавили в пресс-службе. В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф до 810 долларов за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.
https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html
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ташкентская область, узбекистан, ташкент
Ташкентская область, Узбекистан, Ташкент
Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды
Житель Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды
ТАШКЕНТ, 21 июн – РИА Новости. Житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ташкентского городского суда.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Букинского района Ташкентской области, разгуливавшего на одном из базаров в Ташкенте
в женской одежде и никабе. Мужчина при задержании пытался оказать сопротивление.
"Решением суда он признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями административного кодекса, ему назначено наказание 15 суток административного ареста и штраф в размере 10 базовых расчетных величин (около 23 тысяч рублей)", - сказал представитель суда.
На суде мужчина сообщил, что он с детства интересовался женской одеждой и носил никаб, добавили в пресс-службе.
В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф до 810 долларов за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.