https://ria.ru/20240621/sud-1954427363.html

Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды

Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды - РИА Новости, 21.06.2024

Жителя Узбекистана арестовали за ношение никаба и женской одежды

Житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ташкентского городского... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:23

2024-06-21T08:23

2024-06-21T14:06

ташкентская область

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн – РИА Новости. Житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ташкентского городского суда. По данным пресс-службы, сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Букинского района Ташкентской области, разгуливавшего на одном из базаров в Ташкенте в женской одежде и никабе. Мужчина при задержании пытался оказать сопротивление. "Решением суда он признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями административного кодекса, ему назначено наказание 15 суток административного ареста и штраф в размере 10 базовых расчетных величин (около 23 тысяч рублей)", - сказал представитель суда. На суде мужчина сообщил, что он с детства интересовался женской одеждой и носил никаб, добавили в пресс-службе. В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф до 810 долларов за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.

https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html

https://ria.ru/20161017/1479405331.html

ташкентская область

узбекистан

ташкент

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ташкентская область, узбекистан, ташкент