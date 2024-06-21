https://ria.ru/20240621/sud-1954426102.html

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу - РИА Новости, 21.06.2024

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет колонии за взятки, вышел на свободу в связи с истечением срока наказания, сообщил... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:09

2024-06-21T08:09

2024-06-21T11:35

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КИРОВ, 21 июн - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет колонии за взятки, вышел на свободу в связи с истечением срока наказания, сообщил журналистам адвокат Андрей Грохотов.Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, однако в рамках расследования другого уголовного дела – о злоупотреблениях и превышении полномочий в то время, когда он был губернатором Кировской области, – его этапировали в Киров, где он долгое время находился в СИЗО."Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе", - сказал адвокат."Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе", - сказал адвокат.Он также сообщил, что Белых подготовил письменное заявление для прессы, в котором тот сообщает, что "здоровье и самочувствие нормальное, в дальнейших планах - приоритет семье, детям и здоровью". Белых также написал, что "всегда открыт для прессы, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время" не будет."Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", - написал Белых.Утром в пятницу возле СИЗО-1 в Кирове собралось большое количество журналистов. Однако застать Белых не удалось. В восемь часов утра к зданию следственного изолятора подошёл адвокат экс-губернатора и сделал заявление от его имени.Через неделю – 28 июня – Белых предстоит принять участие в заседании Кировского областного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями, который приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Решение суда обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение "Кировской региональной ипотечной корпорации" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал.Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954379711.html

https://ria.ru/20240619/delo-1954118796.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

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