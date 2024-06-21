https://ria.ru/20240621/su-34-1954418168.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:05
2024-06-21T05:05
2024-06-21T05:29
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Су-34 нанесли удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания экипажи, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях, добавили в ведомстве. Кроме того, МО показало видеоролик, где видно, как бомбы подвешиваются под крылья самолетов, после чего истребители движутся по аэродрому и взлетают. Также демонстрируются полет, выход в район нанесения удара и сброс авиабомб, а затем и их попадание по цели. Видеоролик завершается кадрами посадки самолёта после выполнения задания.
https://ria.ru/20240611/shturmoviki-1952089654.html
https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Су-34 ВКС нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
"Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС
) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр".
Су-34 нанесли удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.
После успешного выполнения задания экипажи, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ.
Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях, добавили в ведомстве.
Кроме того, МО показало видеоролик, где видно, как бомбы подвешиваются под крылья самолетов, после чего истребители движутся по аэродрому и взлетают. Также демонстрируются полет, выход в район нанесения удара и сброс авиабомб, а затем и их попадание по цели. Видеоролик завершается кадрами посадки самолёта после выполнения задания.