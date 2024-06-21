Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.06.2024 (обновлено: 05:29 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/su-34-1954418168.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:05
2024-06-21T05:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Су-34 нанесли удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания экипажи, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях, добавили в ведомстве. Кроме того, МО показало видеоролик, где видно, как бомбы подвешиваются под крылья самолетов, после чего истребители движутся по аэродрому и взлетают. Также демонстрируются полет, выход в район нанесения удара и сброс авиабомб, а затем и их попадание по цели. Видеоролик завершается кадрами посадки самолёта после выполнения задания.
https://ria.ru/20240611/shturmoviki-1952089654.html
https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипажи Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Су-34 ВКС нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
"Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Су-25 нанесли удар по ВСУ неуправляемыми ракетами
11 июня, 05:12
Отмечается, что бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр".
Су-34 нанесли удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.
После успешного выполнения задания экипажи, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ.
Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях, добавили в ведомстве.
Кроме того, МО показало видеоролик, где видно, как бомбы подвешиваются под крылья самолетов, после чего истребители движутся по аэродрому и взлетают. Также демонстрируются полет, выход в район нанесения удара и сброс авиабомб, а затем и их попадание по цели. Видеоролик завершается кадрами посадки самолёта после выполнения задания.
Уничтожение мест дислокации противника бомбардировщиком Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении
14 февраля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала