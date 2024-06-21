https://ria.ru/20240621/stalkery-1954362121.html

"Все произошло неожиданно". С какой угрозой столкнулись россияне

"Все произошло неожиданно". С какой угрозой столкнулись россияне - РИА Новости, 21.06.2024

"Все произошло неожиданно". С какой угрозой столкнулись россияне

В Госдуме предложили ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни. Проблема сталкинга — одна из самых острых. Жертвам не дают покоя бывшие супруги,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:08

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Госдуме предложили ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни. Проблема сталкинга — одна из самых острых. Жертвам не дают покоя бывшие супруги, знакомые, а иногда и совсем случайные люди. Пострадавшие зачастую не защищены. О том, что может изменить ситуацию, — в материале РИА Новости."Не знала, куда бежать"Последние полгода 35-летнюю Надежду Лидину из Москвы преследовал мужчина. Столкнулся с ней случайно — на продуктовом рынке."У меня были тяжелые сумки. Подбежал незнакомец и предложил донести до машины. По дороге разговорились: он расспрашивал о моей семье, работе. Пытался пригласить на свидание, уговаривал оставить номер. Я отказала и уехала", — рассказывает она.На следующий день он сам нашел ее контакты. Звонил около двадцати раз. Прислал на работу цветы, караулил возле офиса и дома. Все продолжалось две недели.Надежда решила не реагировать на навязчивого поклонника. Тот перешел к угрозам."Сказал, мол, знает, что я в разводе и имею бизнес. Начал намекать, что у него есть связи, поэтому проверяющие органы закроют фирму, если не захочу вступать в отношения. В полицию я идти боялась. Не знала, куда бежать, где от него спрятаться", — вспоминает она.Ситуация разрешилась после того, как Лидина нашла контакты матери сталкера. Та сообщила, что у ее сына проблемы с психикой. И дала совет: "Скажи ему, что сошлась с мужем". Объяснила, что у сына принцип — не встречаться с женщинами в отношениях. Лишь после этого он отстал.До тридцати обращенийОфициальной статистики жертв сталкинга нет. Правозащитники заявляют о сотнях случаев ежегодно."В одну социальную организацию может поступить до тридцати обращений, — уточняет член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв. — А ведь таких учреждений много. И это не говоря о случаях интернет-сталкинга".По его словам, романтический интерес — один из главных мотивов. Но иногда все заканчивается трагедиями.Седьмого июня погиб зампред общественного движения "Зов народа" Антон Еговцев. Его зарезали в подъезде одного из домов подмосковной Лобни.Нападавший не меньше восьми раз ударил жертву ножом в ходе ссоры. Обвиняемый, по данным следователей, более полугода преследовал супругу Еговцева.Антон, как рассказали его друзья РИА Новости, неоднократно обращался в полицию — безрезультатно. По данным нескольких СМИ, звонил он в участок и за два часа до гибели.Еще одна причина, отмечает Второв, — семейный конфликт. Бывшие супруги или сожители преследуют бывших партнеров. Например, если их не устроили обстоятельства разрыва или кто-то вступил в новые отношения."Люди караулят друг друга повсюду, — рассказывает эксперт. — Часто в местах, где бывает общий ребенок. Жертвами могут стать как женщины, так и мужчины".Два убийства подрядЧасто слежку устраивают из личной неприязни. Например, один человек желает отомстить другому, унизить или собрать компромат.Буквально за день до гибели Еговцева в Москве убили профессионального скейтера Константина Балишанского. Неизвестный в медицинской маске расстрелял его из автомата.Затем, пытаясь отбиться от полицейских, открыл по ним огонь. Сотрудники МВД ранили его и вызвали скорую.Мотивы преступления еще устанавливают. Однако подозреваемого не раз видели у дома, где жил Балишанский. Кроме того, он активно искал информацию о скейтере в соцсетях.Это один из главных инструментов сталкеров. Преступники быстро и точно идентифицируют жертв, отмечает программист и эксперт по работе с данными Андрей Кириллов. "Технологии развились настолько, что номер телефона, машины, место работы можно найти, располагая другими данными, — объясняет он. — Разумеется, этим пользуются и преследователи. Есть множество ботов в Telegram, которые позволяют вести такую работу".Несколько статейВ Уголовном кодексе нет отдельной статьи за сталкинг. Хотя за преследование можно ответить по закону — если совершены насильственные действия.В таком случае дело рассматривают по статье 119 УК ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Для преступника предусмотрено наказание в виде обязательных работ до 480 часов или до двух лет принудительных. Также преследователю может грозить до полугода ареста или лишение свободы до двух лет.Сталкинг подпадает и под статью 137 УК — незаконный сбор сведений о частной жизни и их распространение. За это грозит штраф до двухсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или два года тюрьмы, поясняет юрист Оксана Никитина.В апреле стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект об отдельной статье "Преследование". Правда, не в УК, а в КоАП.Под этим термином предлагают понимать "систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий", в том числе по телефону, в соцсетях, электронных или бумажных письмах.При первом нарушении планируют ввести штраф в две тысячи рублей. За те же действия "с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет", собираются взыскивать до трех тысяч. В случае рецидива — штраф до пяти тысяч рублей или административный арест.Пока неизвестно, примут ли закон. Однако, как считают эксперты, он может стать одним из первых шагов к решению проблемы.

https://ria.ru/20240608/kriminal-1951378696.html

https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html

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россия, москва, антон еговцев, госдума рф