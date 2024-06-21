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Американский офицер признал масштабное фиаско США - РИА Новости, 21.06.2024
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09:22 21.06.2024 (обновлено: 11:16 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ssha-1954434026.html
Американский офицер признал масштабное фиаско США
Американский офицер признал масштабное фиаско США - РИА Новости, 21.06.2024
Американский офицер признал масштабное фиаско США
Мировое сообщество перестало следовать курсу Вашингтона, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:22
2024-06-21T11:16
в мире
вашингтон (штат)
россия
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировое сообщество перестало следовать курсу Вашингтона, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Честно говоря, мир больше не следует за США", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что Североатлантический альянс утратил свою мощь и "находится на полном жизнеобеспечении".На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.
https://ria.ru/20240620/ssha-1954380622.html
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в мире, вашингтон (штат), россия, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США
Американский офицер признал масштабное фиаско США

Макгрегор: мир больше не подчиняется воле США

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировое сообщество перестало следовать курсу Вашингтона, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Честно говоря, мир больше не следует за США", — отметил он.
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Макгрегор также подчеркнул, что Североатлантический альянс утратил свою мощь и "находится на полном жизнеобеспечении".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.
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