https://ria.ru/20240621/ssha-1954434026.html

Американский офицер признал масштабное фиаско США

Американский офицер признал масштабное фиаско США - РИА Новости, 21.06.2024

Американский офицер признал масштабное фиаско США

Мировое сообщество перестало следовать курсу Вашингтона, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:22

2024-06-21T09:22

2024-06-21T11:16

в мире

вашингтон (штат)

россия

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировое сообщество перестало следовать курсу Вашингтона, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Честно говоря, мир больше не следует за США", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что Североатлантический альянс утратил свою мощь и "находится на полном жизнеобеспечении".На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.

https://ria.ru/20240620/ssha-1954380622.html

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат), россия, владимир путин, министерство обороны сша