США выразили готовность обсудить с РФ ядерные риски без привязки к Украине
Белый дом: США готовы к разговору с РФ по ядерным рискам без привязки к Украине
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Вашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту, сообщили РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину страны.
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"Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", - сообщил агентству представитель СНБ.
Он также добавил, что Белый дом никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине.
По словам представителя СНБ, Соединенные Штаты также готовы обсуждать с РФ не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и множество раз доводили до России свою готовность.
При этом, как отметили в Белом доме, предложения Вашингтона были отклонены в связи с продолжающейся поддержкой Украины со стороны США.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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