https://ria.ru/20240621/ssha-1954424810.html

США выразили готовность обсудить с РФ ядерные риски без привязки к Украине

США выразили готовность обсудить с РФ ядерные риски без привязки к Украине - РИА Новости, 21.06.2024

США выразили готовность обсудить с РФ ядерные риски без привязки к Украине

Вашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:46

2024-06-21T07:46

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Вашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту, сообщили РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину страны."Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", - сообщил агентству представитель СНБ.Он также добавил, что Белый дом никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине.По словам представителя СНБ, Соединенные Штаты также готовы обсуждать с РФ не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и множество раз доводили до России свою готовность.При этом, как отметили в Белом доме, предложения Вашингтона были отклонены в связи с продолжающейся поддержкой Украины со стороны США.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20240621/ican-1954422959.html

https://ria.ru/20240621/peregovory-1954420158.html

https://ria.ru/20240619/ssha-1953841323.html

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сша, россия, украина, франция, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато