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СМИ: США не считают сменой позиции разрешение на все трансграничные удары - РИА Новости, 21.06.2024
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03:30 21.06.2024 (обновлено: 06:12 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ssha-1954415273.html
СМИ: США не считают сменой позиции разрешение на все трансграничные удары
СМИ: США не считают сменой позиции разрешение на все трансграничные удары - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: США не считают сменой позиции разрешение на все трансграничные удары
В США не считают разрешение применять американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной, изменением концепции, сообщает издание РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:30
2024-06-21T06:12
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В США не считают разрешение применять американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной, изменением концепции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. По его словам, США разрешают украинским войскам атаковать российские силы, которые отходят на территорию РФ, с помощью артиллерии и других базирующихся на земле систем. Первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью. "Это не является изменением политики с момента принятия решения о Харькове. Первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося харьковского наступления (сил РФ), но это не исключало возможности нанесения удара в ответ на другие трансграничные атаки", - передает издание слова двух неназванных чиновников в Вашингтоне. Политика запрета на нанесение дальних ударов по территории России "не изменилась", отметили источники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240603/azarov-1950101380.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, джейк салливан, дмитрий песков, нато, politico
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Дмитрий Песков, НАТО, Politico
СМИ: США не считают сменой позиции разрешение на все трансграничные удары

Politico: США не считают сменой позиции одобрение ВСУ всех трансграничных ударов

© Фото : Seaman Jarrod SchadАмериканские военные на борту авианосца John C. Stennis
Американские военные на борту авианосца John C. Stennis - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Seaman Jarrod Schad
Американские военные на борту авианосца John C. Stennis. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В США не считают разрешение применять американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной, изменением концепции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. По его словам, США разрешают украинским войскам атаковать российские силы, которые отходят на территорию РФ, с помощью артиллерии и других базирующихся на земле систем. Первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Азаров назвал решение наносить удары вглубь России эскалацией конфликта
3 июня, 10:15
"Это не является изменением политики с момента принятия решения о Харькове. Первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося харьковского наступления (сил РФ), но это не исключало возможности нанесения удара в ответ на другие трансграничные атаки", - передает издание слова двух неназванных чиновников в Вашингтоне.
Политика запрета на нанесение дальних ударов по территории России "не изменилась", отметили источники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
31 мая, 00:06
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровДжейк СалливанДмитрий ПесковНАТОPolitico
 
 
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