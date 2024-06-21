В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма
Американские сенаторы призвали признать РФ страной-спонсором терроризма
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь вновь призвали признать Россию страной-спонсором терроризма, несмотря на то что ранее Москва заявляла, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям, а об отношениях между государствами можно будет забыть.
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"Россия заслуживает того, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц", - заявил Блюменталь на пресс-конференции.
Грэм* со своей стороны добавил, что подобное признание РФ даст "моральное ускорение" Украине. Он призвал руководство сената поставить соответствующий законопроект на рассмотрение.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам-спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что режим в Киеве давно использует террористические методы, организуя политические убийства, этнические чистки и расправы над мирными жителями. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Запад же, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, не только прямо вооружает украинский террористический режим, но и косвенно становится поставщиком оружия для террористов в Африке, на Ближнем Востоке и ячеек их организаций в Западной Европе, которые получают его из Киева.
* Внесен в список террористов и экстремистов
* Внесен в список террористов и экстремистов