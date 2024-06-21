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В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 21.06.2024
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02:09 21.06.2024 (обновлено: 02:17 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ssha-1954412973.html
В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма
В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 21.06.2024
В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма
Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь вновь призвали признать Россию страной-спонсором... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:09
2024-06-21T02:17
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь вновь призвали признать Россию страной-спонсором терроризма, несмотря на то что ранее Москва заявляла, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям, а об отношениях между государствами можно будет забыть. "Россия заслуживает того, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц", - заявил Блюменталь на пресс-конференции. Грэм* со своей стороны добавил, что подобное признание РФ даст "моральное ускорение" Украине. Он призвал руководство сената поставить соответствующий законопроект на рассмотрение. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам-спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что режим в Киеве давно использует террористические методы, организуя политические убийства, этнические чистки и расправы над мирными жителями. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Запад же, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, не только прямо вооружает украинский террористический режим, но и косвенно становится поставщиком оружия для террористов в Африке, на Ближнем Востоке и ячеек их организаций в Западной Европе, которые получают его из Киева.* Внесен в список террористов и экстремистов
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в мире, россия, вашингтон (штат), москва, ричард блюменталь, мария захарова, владимир путин
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Ричард Блюменталь, Мария Захарова, Владимир Путин
В сенате США вновь призвали внести Россию в список спонсоров терроризма

Американские сенаторы призвали признать РФ страной-спонсором терроризма

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь вновь призвали признать Россию страной-спонсором терроризма, несмотря на то что ранее Москва заявляла, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям, а об отношениях между государствами можно будет забыть.
«
"Россия заслуживает того, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц", - заявил Блюменталь на пресс-конференции.
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Грэм* со своей стороны добавил, что подобное признание РФ даст "моральное ускорение" Украине. Он призвал руководство сената поставить соответствующий законопроект на рассмотрение.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам-спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что режим в Киеве давно использует террористические методы, организуя политические убийства, этнические чистки и расправы над мирными жителями. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Запад же, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, не только прямо вооружает украинский террористический режим, но и косвенно становится поставщиком оружия для террористов в Африке, на Ближнем Востоке и ячеек их организаций в Западной Европе, которые получают его из Киева.

* Внесен в список террористов и экстремистов
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В миреРоссияВашингтон (штат)МоскваРичард БлюментальМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
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