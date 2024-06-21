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Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР
Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 21.06.2024
Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР
Украинские войска массово сдаются в плен в Красногоровке в Донбассе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:51
2024-06-21T15:51
2024-06-21T15:51
специальная военная операция на украине
красногоровка
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска массово сдаются в плен в Красногоровке в Донбассе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В Красногоровке противник сдается уже в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из, скажем так, живой силы противника. О чем говорят сдавшиеся? Как правило, идеологически заряженных среди них уже нет... Идут в бой в основном со стрелковым оружием, поддержка - минометная", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Кроме того, сообщил он, в Красногоровке "выявляются группы наемников", которые поражаются силами ВС России.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928247248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногоровка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
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Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ массово сдаются в плен в Красногоровке