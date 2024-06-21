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Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР

Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 21.06.2024

Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР

Украинские войска массово сдаются в плен в Красногоровке в Донбассе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:51

2024-06-21T15:51

2024-06-21T15:51

специальная военная операция на украине

красногоровка

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска массово сдаются в плен в Красногоровке в Донбассе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В Красногоровке противник сдается уже в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из, скажем так, живой силы противника. О чем говорят сдавшиеся? Как правило, идеологически заряженных среди них уже нет... Идут в бой в основном со стрелковым оружием, поддержка - минометная", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Кроме того, сообщил он, в Красногоровке "выявляются группы наемников", которые поражаются силами ВС России.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928247248.html

красногоровка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красногоровка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность