https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954549567.html

Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР

Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.06.2024

Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР

Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:49

2024-06-21T15:49

2024-06-21T15:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Возле Новопокровского, возле Сокола мы взяли очень серьезный укрепрайон. "Оседлали" там - на торецком и покровском направлениях достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия. Там сейчас очень плотно тоже работает артиллерия", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20240511/tanki-1945240961.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина