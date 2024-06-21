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Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.06.2024
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:49
2024-06-21T15:49
2024-06-21T15:49
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Возле Новопокровского, возле Сокола мы взяли очень серьезный укрепрайон. "Оседлали" там - на торецком и покровском направлениях достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия. Там сейчас очень плотно тоже работает артиллерия", - сказал Кимаковский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР
Кимаковский: ВС России взяли серьезный укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении