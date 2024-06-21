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Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.06.2024
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15:49 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954549567.html
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.06.2024
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:49
2024-06-21T15:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Возле Новопокровского, возле Сокола мы взяли очень серьезный укрепрайон. "Оседлали" там - на торецком и покровском направлениях достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия. Там сейчас очень плотно тоже работает артиллерия", - сказал Кимаковский.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР

Кимаковский: ВС России взяли серьезный укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Возле Новопокровского, возле Сокола мы взяли очень серьезный укрепрайон. "Оседлали" там - на торецком и покровском направлениях достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия. Там сейчас очень плотно тоже работает артиллерия", - сказал Кимаковский.
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Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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