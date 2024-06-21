https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954526236.html

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 21.06.2024

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Украинские войска за минувшую неделю (период с 15 по 21 июня) потеряли до 4290 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (период с 15 по 21 июня) потеряли до 4290 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли на данном направлении до 4290 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли за неделю на данном участке фронта танк Leopard, 19 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна RAK SA-12.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины