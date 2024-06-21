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Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 21.06.2024
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Украинские войска за минувшую неделю (период с 15 по 21 июня) потеряли до 4290 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (период с 15 по 21 июня) потеряли до 4290 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли на данном направлении до 4290 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли за неделю на данном участке фронта танк Leopard, 19 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна RAK SA-12.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны: ВСУ потеряли до 4290 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"