https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954521195.html

Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ

Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024

Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 12 атак, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:25

2024-06-21T14:25

2024-06-21T14:34

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 12 атак, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства."Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире