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Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ
Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 12 атак, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:25
2024-06-21T14:25
2024-06-21T14:34
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 12 атак, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства."Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Группировка "Запад" за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли 3330 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"