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Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.06.2024
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14:22 21.06.2024 (обновлено: 14:36 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954521002.html
Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю
Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.06.2024
Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили 17 контратак противника, ВСУ потеряли до 1... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:22
2024-06-21T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили 17 контратак противника, ВСУ потеряли до 1 980 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1 980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли до 1980 человек в зоне ответственности группы "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили 17 контратак противника, ВСУ потеряли до 1 980 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 1 980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
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