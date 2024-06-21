Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ потеряли до 1980 человек в зоне ответственности группы "Север"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили 17 контратак противника, ВСУ потеряли до 1 980 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 1 980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.