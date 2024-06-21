https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954521002.html

Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю

Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.06.2024

Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили 17 контратак противника, ВСУ потеряли до 1... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:22

2024-06-21T14:22

2024-06-21T14:36

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили 17 контратак противника, ВСУ потеряли до 1 980 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1 980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша