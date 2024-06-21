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Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 21.06.2024 (обновлено: 05:28 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954419259.html
Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ
Расчеты БПЛА дальневосточного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:24
2024-06-21T05:28
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА дальневосточного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт" барражирующим боеприпасом "Ланцет" на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника, на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт", точными ударами барражирующего боеприпаса "Ланцет" оба орудия были уничтожены", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что расчеты разведывательного беспилотника "Зала" ведут круглосуточное наблюдение за противником, выявляя объекты для уничтожения и цели различного характера. "Для их уничтожения используется барражирующий боеприпас "Ланцет", запуск которого осуществляет расчет БПЛА ВДВ", - уточнили в ведомстве. Кроме того, наведение и сопровождение российского беспилотника проводится операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.
https://ria.ru/20240621/opornik-1954418511.html
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россия, днепр (город), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Воздушно-десантные войска России
Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА дальневосточного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт" барражирующим боеприпасом "Ланцет" на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника, на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт", точными ударами барражирующего боеприпаса "Ланцет" оба орудия были уничтожены", - сообщили в МО РФ.
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05:08
Отмечается, что расчеты разведывательного беспилотника "Зала" ведут круглосуточное наблюдение за противником, выявляя объекты для уничтожения и цели различного характера.
"Для их уничтожения используется барражирующий боеприпас "Ланцет", запуск которого осуществляет расчет БПЛА ВДВ", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, наведение и сопровождение российского беспилотника проводится операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Воздушно-десантные войска России
 
 
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