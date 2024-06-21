https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954419259.html

Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024

Бойцы ВДВ уничтожили американскую гаубицу М-777 и "Гиацинт" ВСУ

Расчеты БПЛА дальневосточного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:24

2024-06-21T05:24

2024-06-21T05:28

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА дальневосточного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт" барражирующим боеприпасом "Ланцет" на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника, на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт", точными ударами барражирующего боеприпаса "Ланцет" оба орудия были уничтожены", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что расчеты разведывательного беспилотника "Зала" ведут круглосуточное наблюдение за противником, выявляя объекты для уничтожения и цели различного характера. "Для их уничтожения используется барражирующий боеприпас "Ланцет", запуск которого осуществляет расчет БПЛА ВДВ", - уточнили в ведомстве. Кроме того, наведение и сопровождение российского беспилотника проводится операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.

https://ria.ru/20240621/opornik-1954418511.html

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

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россия, днепр (город), воздушно-десантные войска россии