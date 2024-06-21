https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954417765.html

Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции

Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 21.06.2024

Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:04

2024-06-21T05:04

2024-06-21T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408704_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_2b0f87bb423482b01e0ea484c3af6b95.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного", - сказал Гордеев. По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами было нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новосёлки, Урожайного и Гуляйполя. "В течение суток уничтожены до 140 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, шесть единиц автомобильной техники, буксируемая гаубица М198, 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и три пункта боепитания", - уточнил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20240620/minoborony-1954222749.html

https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939889882.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины