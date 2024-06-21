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Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 21.06.2024
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:04
2024-06-21T05:04
2024-06-21T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного", - сказал Гордеев. По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами было нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новосёлки, Урожайного и Гуляйполя. "В течение суток уничтожены до 140 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, шесть единиц автомобильной техники, буксируемая гаубица М198, 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и три пункта боепитания", - уточнил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20240620/minoborony-1954222749.html
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939889882.html
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безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Бойцы группировки войск "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного", - сказал Гордеев.
По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами было нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новосёлки, Урожайного и Гуляйполя.
"В течение суток уничтожены до 140 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, шесть единиц автомобильной техники, буксируемая гаубица М198, 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и три пункта боепитания", - уточнил начальник пресс-центра.