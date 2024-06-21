Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора
Ремо Кирш стал советником главы Нижегородской области по переселению иностранцев
© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкЖитель Германии Ремо Кирш, переехавший жить в Нижегородскую область
Житель Германии Ремо Кирш, переехавший жить в Нижегородскую область. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев, сообщает пресс-служба губернатора.
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"Уроженец Германии Ремо Кирш, недавно получивший российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в Нижегородскую область", - говорится в сообщении.
Удостоверение, подписанное главой региона Глебом Никитиным, Киршу вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
"Нижегородская область все увереннее заявляет о себе как о центре притяжения зарубежных специалистов. Мы видим огромный интерес к нашему региону со стороны настоящих профессионалов своего дела. Яркий пример тому – Ремо Кирш, который выбрал Нижегородскую область своим новым домом. И это только начало! Совсем скоро нас ждёт новая волна переездов, и мы будем рады приветствовать новых талантливых специалистов из-за рубежа. От всей души благодарю Ремо за его активную работу и весомый вклад в то, чтобы о Нижегородской области узнал весь мир", - приводятся в сообщении слова Гусевой.
Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.