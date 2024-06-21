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Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора - РИА Новости, 21.06.2024
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18:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sovetnik-1954604693.html
Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора
Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора - РИА Новости, 21.06.2024
Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора
Переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:34
2024-06-21T18:34
общество
жилье
нижегородская область
германия
богородский район
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев, сообщает пресс-служба губернатора. "Уроженец Германии Ремо Кирш, недавно получивший российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в Нижегородскую область", - говорится в сообщении. Удостоверение, подписанное главой региона Глебом Никитиным, Киршу вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. "Нижегородская область все увереннее заявляет о себе как о центре притяжения зарубежных специалистов. Мы видим огромный интерес к нашему региону со стороны настоящих профессионалов своего дела. Яркий пример тому – Ремо Кирш, который выбрал Нижегородскую область своим новым домом. И это только начало! Совсем скоро нас ждёт новая волна переездов, и мы будем рады приветствовать новых талантливых специалистов из-за рубежа. От всей души благодарю Ремо за его активную работу и весомый вклад в то, чтобы о Нижегородской области узнал весь мир", - приводятся в сообщении слова Гусевой. Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944972134.html
https://ria.ru/20240301/grazhdanstvo-1930569687.html
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общество, жилье, нижегородская область, германия, богородский район, глеб никитин
Общество, Жилье, Нижегородская область, Германия, Богородский район, Глеб Никитин
Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора

Ремо Кирш стал советником главы Нижегородской области по переселению иностранцев

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкЖитель Германии Ремо Кирш, переехавший жить в Нижегородскую область
Житель Германии Ремо Кирш, переехавший жить в Нижегородскую область - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Елизавета Семина
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Житель Германии Ремо Кирш, переехавший жить в Нижегородскую область. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев, сообщает пресс-служба губернатора.
«
"Уроженец Германии Ремо Кирш, недавно получивший российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в Нижегородскую область", - говорится в сообщении.
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Удостоверение, подписанное главой региона Глебом Никитиным, Киршу вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
"Нижегородская область все увереннее заявляет о себе как о центре притяжения зарубежных специалистов. Мы видим огромный интерес к нашему региону со стороны настоящих профессионалов своего дела. Яркий пример тому – Ремо Кирш, который выбрал Нижегородскую область своим новым домом. И это только начало! Совсем скоро нас ждёт новая волна переездов, и мы будем рады приветствовать новых талантливых специалистов из-за рубежа. От всей души благодарю Ремо за его активную работу и весомый вклад в то, чтобы о Нижегородской области узнал весь мир", - приводятся в сообщении слова Гусевой.
Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.
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ОбществоЖильеНижегородская областьГерманияБогородский районГлеб Никитин
 
 
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