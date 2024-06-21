https://ria.ru/20240621/sovetnik-1954604693.html

Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора

Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора - РИА Новости, 21.06.2024

Немец Кирш стал советником нижегородского губернатора

Переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:34

2024-06-21T18:34

2024-06-21T18:34

общество

жилье

нижегородская область

германия

богородский район

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев, сообщает пресс-служба губернатора. "Уроженец Германии Ремо Кирш, недавно получивший российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в Нижегородскую область", - говорится в сообщении. Удостоверение, подписанное главой региона Глебом Никитиным, Киршу вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. "Нижегородская область все увереннее заявляет о себе как о центре притяжения зарубежных специалистов. Мы видим огромный интерес к нашему региону со стороны настоящих профессионалов своего дела. Яркий пример тому – Ремо Кирш, который выбрал Нижегородскую область своим новым домом. И это только начало! Совсем скоро нас ждёт новая волна переездов, и мы будем рады приветствовать новых талантливых специалистов из-за рубежа. От всей души благодарю Ремо за его активную работу и весомый вклад в то, чтобы о Нижегородской области узнал весь мир", - приводятся в сообщении слова Гусевой. Супруги из Германии Ремо Кирш и Биргит Кирш весной 2023 года стали героями публикаций в СМИ, после того как переехали в Нижегородскую область. Тогда сообщалось, что Кирш начал строить деревню в Богородском районе, куда смогут переехать другие немцы, любящие Россию.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944972134.html

https://ria.ru/20240301/grazhdanstvo-1930569687.html

нижегородская область

германия

богородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, нижегородская область, германия, богородский район, глеб никитин