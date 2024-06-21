https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954643345.html
В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом
В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом - РИА Новости, 21.06.2024
В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом
Предпринимаются попытки исключить Россию из рамок международного сотрудничества по линии Интерпола, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:29
2024-06-21T23:29
2024-06-21T23:29
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Предпринимаются попытки исключить Россию из рамок международного сотрудничества по линии Интерпола, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. "Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола - попытки исключить РФ из рамок международного полицейского сотрудничества", - сказал Колокольцев. Фрагмент видео со встречи предоставили РИА Новости в пресс-центре МВД России. По его словам, в частности, происходят различные ограничения, сокрытие информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнение запросов России. "Никогда Российская Федерация не была замечена в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с зарубежными партнерами в рамках Интерпола", - добавил Колокольцев. В апреле Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД сообщал, что ведомство продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение.
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россия, китай, владимир колокольцев, интерпол
Россия, Китай, Владимир Колокольцев, Интерпол
В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом
Колокольцев: Россию пытаются исключить из сотрудничества по линии Интерпола
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Предпринимаются попытки исключить Россию из рамок международного сотрудничества по линии Интерпола, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.
«
"Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола - попытки исключить РФ из рамок международного полицейского сотрудничества", - сказал Колокольцев.
Фрагмент видео со встречи предоставили РИА Новости в пресс-центре МВД России.
По его словам, в частности, происходят различные ограничения, сокрытие информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнение запросов России.
«
"Никогда Российская Федерация не была замечена в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с зарубежными партнерами в рамках Интерпола", - добавил Колокольцев.
В апреле Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД сообщал, что ведомство продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение.