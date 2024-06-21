https://ria.ru/20240621/sochi-1954507850.html

В Сочи задержали мужчину и женщину, сжигавших вещи в Вечном огне

В Сочи задержали мужчину и женщину, сжигавших вещи в Вечном огне - РИА Новости, 21.06.2024

В Сочи задержали мужчину и женщину, сжигавших вещи в Вечном огне

Полиция совместно с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы задержала пару, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, на правонарушителей составили... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:47

2024-06-21T13:47

2024-06-21T14:29

происшествия

сочи

россия

алтайский край

вадим снегирев

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Полиция совместно с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы задержала пару, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, на правонарушителей составили административные протоколы, против женщины возбудили уголовное дело, сообщил заместитель главы курорта Вадим Снегирев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 19 июня в Завокзальном микрорайоне Сочи. На видео, опубликованном в Telegram-канале Снегирева, видно, как пара идет с полными пакетами для мусора, затем один из них женщина сжигает в Вечном огне. Установлено, что в пакете находились вещи, их жгли 35-летний уроженец Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области. "Установить личности нарушителей полицейским помогли записи с камер системы "Безопасный город" и сведения ЕДДС. В отношении задержанных составлены административные протоколы. В отношении женщины СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов - ред.)", - написал Снегирев. Он отметил, что на текущий момент в Сочи проводится большая работа по обеспечению безопасности. На улицах города установлено более 3,5 тысячи камер, из них 670 со встроенной функцией биометрической интенсификации. "При их помощи сотрудники ЕДДС следят за обстановкой и соблюдением общественного порядка, работают во взаимодействии с правоохранительными органами и со службами жизнеобеспечения города", - заключил Снегирев. Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

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происшествия, сочи, россия, алтайский край, вадим снегирев, следственный комитет россии (ск рф)