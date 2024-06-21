https://ria.ru/20240621/smi-1954642864.html

СМИ: житель Бреста, планировавший теракты в России, предстанет перед судом

СМИ: житель Бреста, планировавший теракты в России, предстанет перед судом - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ: житель Бреста, планировавший теракты в России, предстанет перед судом

Житель Белорусского Бреста, планировавший по заданию украинских спецслужб теракты на железной дороге в России, в скором времени предстанет перед судом, сообщил... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:21

2024-06-21T23:21

2024-06-21T23:21

россия

украина

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Житель Белорусского Бреста, планировавший по заданию украинских спецслужб теракты на железной дороге в России, в скором времени предстанет перед судом, сообщил в пятницу белорусский гостелеканал "Беларусь 1". "В ближайшее время в суде будет рассматриваться дело в отношении жителя Бреста, обвиняемого сразу по пяти статьям. По заданию представителя украинских спецслужб он собирался совершить серию взрывов на железнодорожных путях в России", - сообщили в эфире телеканала. Согласно сюжету телеканала, 37-летний мужчина был задержан во второй половине прошлого года и дал признательные показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Мужчина рассказал, что в 2013 году завязал знакомство с будущим куратором - украинцем, с которым тогда планировал общий бизнес на Украине, однако в 2018 году белорус был депортирован с Украины. В Белоруссии он отбыл наказание за контрабанду, вышел из колонии, когда уже началась СВО на Украине. Как рассказали в эфире телеканала, брестчанин инициативно вышел на своих украинских знакомых, предложив свои услуги для совершения преступлений за вознаграждение. Мужчине было предложено совершить подрыв на железной дороге в России, где проходят эшелоны с военной техникой, боеприпасами и топливом. По информации телеканала, фигурант и двое единомышленников-россиян получили аванс через криптокошелек и при помощи третьих лиц вывели деньги, но эта операция привлекла внимание правоохранительных органов. Когда в июле 2023 года фигуранты по заданию украинских спецслужб направились в Брянскую область, чтобы найти тайник со взрывчаткой и перепрятать ее для последующего использования, их уже опередили белорусские и российские правоохранители, заменив взрывчатку на муляжи. "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий… во взаимодействии с ФСБ России предотвращены готовящиеся акты терроризма, изъяты из оборота более 4 килограммов пластида, взрыватели, спусковые механизмы и пульты управления", - сообщил телеканалу начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Евгений Пилецкий. До второй поездки в Россию мужчины решили совершить разбойное нападение на дом предпринимателя в Белоруссии, но были задержаны. По информации телеканала, уголовное дело в отношении подельников брестчанина выделено в отдельное производство и "их судьба пока не раскрывается в интересах следствия". "Куратор, который вел связь с белорусом, объявлен в розыск", - сообщили в эфире телеканала.

https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html

https://ria.ru/20231111/podzhog-1908883082.html

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россия, украина, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)