СМИ: на Украине задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации
"Мы Украина": на границе задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации
© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники на участке украино-российской границы
Украинские пограничники на участке украино-российской границы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские пограничники задержали в пятницу сразу 47 мужчин мобилизационного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну и избежать призыва в ряды ВСУ, сообщает телеканал "Мы Украина" со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
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"Сразу 47 мужчин задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале.
Отмечается, что в районе населенного пункта Обжилое, расположенного в Одесской области, было обнаружено пять транспортных средств - "четыре микроавтобуса и машина сопровождения". Желающих покинуть страну сопровождало семь организаторов конвоя.
По словам журналиста, за каждого мужчину, которого планируют переправить, организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.