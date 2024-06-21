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СМИ: на Украине задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:45 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/smi-1954640133.html
СМИ: на Украине задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации
СМИ: на Украине задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: на Украине задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации
Украинские пограничники задержали в пятницу сразу 47 мужчин мобилизационного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну и избежать призыва в ряды ВСУ, РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:45
2024-06-21T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские пограничники задержали в пятницу сразу 47 мужчин мобилизационного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну и избежать призыва в ряды ВСУ, сообщает телеканал "Мы Украина" со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу. "Сразу 47 мужчин задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Отмечается, что в районе населенного пункта Обжилое, расположенного в Одесской области, было обнаружено пять транспортных средств - "четыре микроавтобуса и машина сопровождения". Желающих покинуть страну сопровождало семь организаторов конвоя. По словам журналиста, за каждого мужчину, которого планируют переправить, организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации

"Мы Украина": на границе задержали 47 мужчин при попытке бежать от мобилизации

© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники на участке украино-российской границы
Украинские пограничники на участке украино-российской границы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Украинские пограничники на участке украино-российской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские пограничники задержали в пятницу сразу 47 мужчин мобилизационного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну и избежать призыва в ряды ВСУ, сообщает телеканал "Мы Украина" со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
«
"Сразу 47 мужчин задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Отмечается, что в районе населенного пункта Обжилое, расположенного в Одесской области, было обнаружено пять транспортных средств - "четыре микроавтобуса и машина сопровождения". Желающих покинуть страну сопровождало семь организаторов конвоя.
По словам журналиста, за каждого мужчину, которого планируют переправить, организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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