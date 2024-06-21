https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html

Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик

Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик - РИА Новости, 21.06.2024

Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик

Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:14

2024-06-21T13:14

2024-06-21T13:14

москва

общество

россия

михаил леус

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Мы должны быть готовы к подобным проявлениям непогоды: и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду. Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", - рассказал он. По словам синоптика, прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно. Десятибалльный шторм прошел по Москве в четверг, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час. Местами в столичном регионе выпало 39 миллиметров осадков, это больше половины от месячной нормы для июня.

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Кирилл Волков

москва, общество, россия, михаил леус