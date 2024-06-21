Рейтинг@Mail.ru
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик - РИА Новости, 21.06.2024
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик
Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:14
2024-06-21T13:14
москва
общество
россия
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954250727_0:0:3488:1962_1920x0_80_0_0_44accbf1a8638e65355c2bf6642419c0.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Мы должны быть готовы к подобным проявлениям непогоды: и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду. Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", - рассказал он. По словам синоптика, прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно. Десятибалльный шторм прошел по Москве в четверг, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час. Местами в столичном регионе выпало 39 миллиметров осадков, это больше половины от месячной нормы для июня.
https://ria.ru/20240620/zapashnyy-1954291053.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954250727_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_05d4c731bb3670eb5730867637d5dafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, россия, михаил леус
Москва, Общество, Россия, Михаил Леус
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик

Синоптик: смерчи не характерны для Москвы, но из-за изменений климата будут чаще

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Последствия сильного дождя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Мы должны быть готовы к подобным проявлениям непогоды: и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду. Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", - рассказал он. По словам синоптика, прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.
Десятибалльный шторм прошел по Москве в четверг, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час. Местами в столичном регионе выпало 39 миллиметров осадков, это больше половины от месячной нормы для июня.
Эдгар Запашный - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар"
20 июня, 16:04
 
МоскваОбществоРоссияМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала