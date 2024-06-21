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Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик - РИА Новости, 21.06.2024
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик
Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:14
2024-06-21T13:14
2024-06-21T13:14
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общество
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михаил леус
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Смерчи не характерны для московского региона, но будут появляться все чаще из-за изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Мы должны быть готовы к подобным проявлениям непогоды: и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду. Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", - рассказал он. По словам синоптика, прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно. Десятибалльный шторм прошел по Москве в четверг, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час. Местами в столичном регионе выпало 39 миллиметров осадков, это больше половины от месячной нормы для июня.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, россия, михаил леус
Москва, Общество, Россия, Михаил Леус
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик
Синоптик: смерчи не характерны для Москвы, но из-за изменений климата будут чаще