https://ria.ru/20240621/slovakiya-1954478851.html

В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем - РИА Новости, 21.06.2024

В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

Бывшее руководство Минобороны Словакии совершило государственную измену, передав Украине истребители МиГ-29 и системы ПВО, заявил госсекретарь оборонного... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:29

2024-06-21T12:29

2024-06-21T13:55

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БРАТИСЛАВА, 21 июн — РИА Новости. Бывшее руководство Минобороны Словакии совершило государственную измену, передав Украине истребители МиГ-29 и системы ПВО, заявил госсекретарь оборонного ведомства Игор Мелихер на пресс-конференции."Ярослав Надь предал Словакию. По итогам обнаружения целого ряда провалов бывшего правительства мы как Министерство обороны подаем заявление (в правоохранительные органы. — Прим. ред.) по подозрению в совершении саботажа, то есть госизмены, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом", — сказал чиновник.Он пояснил, что в ведомстве несколько месяцев продолжался аудит, в ходе которого не удалось найти никаких юридических документов с анализом правомерности передачи вооружений Киеву.Мелихер уточнил, что Минобороны подаст заявление о саботаже в течение пятницы, 21 июня."Лично я думаю, что Надь — это предатель родины и он должен понести наказание", — заключил представитель ведомства.Незаконные решенияПарламент Словакии в декабре 2022 года вынес правительству Эдуарда Хегера вотум недоверия, после этого кабмин продолжил работать с ограниченными полномочиями. При этом в марте 2023-го правительство Хегера передало Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб".Перед этим, в апреле 2022 года, Киеву поставили систему противовоздушной обороны С-300, а всего Братислава оказала военной помощи на 680 миллионов евро.После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023-го подобные поставки прекратились.Партия Фицо добивалась проведения расследования, утверждая, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, в свою очередь, утверждал, что правомерность передачи вооружений подтвердил специально проведенный юридический анализ.Мелихер подчеркивал, что Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.

https://ria.ru/20240612/eks-ministr-1952371310.html

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953292007.html

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словакия, украина, миг-29, в мире