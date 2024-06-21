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Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
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22:54 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/skripali-1954640845.html
Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении, пишут СМИ
Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении, пишут СМИ
Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность, сообщает... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:54
2024-06-21T22:54
в мире
россия
солсбери
великобритания
сергей скрипаль
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
скотленд-ярд
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные в ходе предварительного слушания. "Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании... потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена", - говорится в сообщении издания. Газета утверждает, что, по мнению Скрипалей, данных, предоставленных ими полиции, достаточно и их присутствие на заседании необязательно. При этом семья британки Дон Стерджес, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, заявила, что хотела бы, чтобы Скрипали были включены в список возможных свидетелей. По данным издания, правительство Великобритании попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности, в том числе обеспечить задержку трансляции заседания на 15 минут на случай раскрытия информации, "которая может навредить национальной безопасности". Окончательное решение по поводу присутствия Скрипалей еще не принято, отмечает газета. Разбирательство начнется в октябре. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20240327/britaniya-1936211741.html
https://ria.ru/20240619/vybory-1954028275.html
https://ria.ru/20240117/skripal-1921815507.html
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в мире, россия, солсбери, великобритания, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд
В мире, Россия, Солсбери, Великобритания, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд
Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении, пишут СМИ

Guardian: Скрипали не хотят участвовать в расследовании отравления в Британии

© AFP, Facebook/Yulia SkripalСергей и Юлия Скрипаль
Сергей и Юлия Скрипаль
© AFP, Facebook/Yulia Skripal
Сергей и Юлия Скрипаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные в ходе предварительного слушания.
"Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании... потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена", - говорится в сообщении издания.
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Газета утверждает, что, по мнению Скрипалей, данных, предоставленных ими полиции, достаточно и их присутствие на заседании необязательно.
При этом семья британки Дон Стерджес, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, заявила, что хотела бы, чтобы Скрипали были включены в список возможных свидетелей.
По данным издания, правительство Великобритании попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности, в том числе обеспечить задержку трансляции заседания на 15 минут на случай раскрытия информации, "которая может навредить национальной безопасности".
Окончательное решение по поводу присутствия Скрипалей еще не принято, отмечает газета. Разбирательство начнется в октябре.
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В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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В миреРоссияСолсбериВеликобританияСергей СкрипальСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФСкотленд-Ярд
 
 
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