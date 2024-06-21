https://ria.ru/20240621/sk-1954586803.html

В Воронежской области полицейский избил подростка

В Воронежской области полицейский избил подростка - РИА Новости, 21.06.2024

В Воронежской области полицейский избил подростка

Следователи начали проверку информации об избиении в Воронежской области полицейским подростка, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:34

2024-06-21T17:34

2024-06-21T17:34

происшествия

воронежская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении в Воронежской области полицейским подростка, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. "Следователем СК по заявлению местного жителя об избиении его несовершеннолетнего сына сотрудником правоохранительных органов проводится доследственная проверка, в рамках которой выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства. Информация об инциденте, а также видео, на котором двое мужчин, один из которых в полицейской форме, тщетно пытаются привести в чувство сидящего спиной к камере с низко опущенной головой юношу, появились в четверг днем в Telegram-канале "Вести-Воронеж". По данным канала, 15 июня участковый якобы избил 17-летнего парня в Кантемировке. Как сообщал канал, подросток гулял в компании друзей, и перестал выходить на связь с мамой. Затем женщине сообщили, что ее сына избил полицейский. По словам женщины, участковый обвинил ее сына в том, что тот сломал лавочку на детской площадке. Версию со сломанной лавочкой также приводит в пятницу Telegram-канал "Подъём". По данным канала, избитый подросток "20 минут был без сознания", а полицейский не только не вызвал "скорую", но и хватал за грудки отца подростка.

https://ria.ru/20240621/izbienie-1954557183.html

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происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)