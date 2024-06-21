В Воронежской области полицейский избил подростка
СК начал проверку информации об избиении полицейским подростка под Воронежем
© Вести Воронеж/TelegramСтоп-кадр видео, на котором видно, как двое мужчин, один из которых в полицейской форме, пытаются привести в чувства подростка, потерявшего сознание в Воронеже
© Вести Воронеж/Telegram
Стоп-кадр видео, на котором видно, как двое мужчин, один из которых в полицейской форме, пытаются привести в чувства подростка, потерявшего сознание в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении в Воронежской области полицейским подростка, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
"Следователем СК по заявлению местного жителя об избиении его несовершеннолетнего сына сотрудником правоохранительных органов проводится доследственная проверка, в рамках которой выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства.
Информация об инциденте, а также видео, на котором двое мужчин, один из которых в полицейской форме, тщетно пытаются привести в чувство сидящего спиной к камере с низко опущенной головой юношу, появились в четверг днем в Telegram-канале "Вести-Воронеж". По данным канала, 15 июня участковый якобы избил 17-летнего парня в Кантемировке. Как сообщал канал, подросток гулял в компании друзей, и перестал выходить на связь с мамой. Затем женщине сообщили, что ее сына избил полицейский. По словам женщины, участковый обвинил ее сына в том, что тот сломал лавочку на детской площадке.
Версию со сломанной лавочкой также приводит в пятницу Telegram-канал "Подъём". По данным канала, избитый подросток "20 минут был без сознания", а полицейский не только не вызвал "скорую", но и хватал за грудки отца подростка.