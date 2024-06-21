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В Воронежской области полицейский избил подростка - РИА Новости, 21.06.2024
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17:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sk-1954586803.html
В Воронежской области полицейский избил подростка
В Воронежской области полицейский избил подростка - РИА Новости, 21.06.2024
В Воронежской области полицейский избил подростка
Следователи начали проверку информации об избиении в Воронежской области полицейским подростка, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:34
2024-06-21T17:34
происшествия
воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении в Воронежской области полицейским подростка, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. "Следователем СК по заявлению местного жителя об избиении его несовершеннолетнего сына сотрудником правоохранительных органов проводится доследственная проверка, в рамках которой выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства. Информация об инциденте, а также видео, на котором двое мужчин, один из которых в полицейской форме, тщетно пытаются привести в чувство сидящего спиной к камере с низко опущенной головой юношу, появились в четверг днем в Telegram-канале "Вести-Воронеж". По данным канала, 15 июня участковый якобы избил 17-летнего парня в Кантемировке. Как сообщал канал, подросток гулял в компании друзей, и перестал выходить на связь с мамой. Затем женщине сообщили, что ее сына избил полицейский. По словам женщины, участковый обвинил ее сына в том, что тот сломал лавочку на детской площадке. Версию со сломанной лавочкой также приводит в пятницу Telegram-канал "Подъём". По данным канала, избитый подросток "20 минут был без сознания", а полицейский не только не вызвал "скорую", но и хватал за грудки отца подростка.
https://ria.ru/20240621/izbienie-1954557183.html
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происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области полицейский избил подростка

СК начал проверку информации об избиении полицейским подростка под Воронежем

© Вести Воронеж/TelegramСтоп-кадр видео, на котором видно, как двое мужчин, один из которых в полицейской форме, пытаются привести в чувства подростка, потерявшего сознание в Воронеже
Стоп-кадр видео, на котором видно, как двое мужчин, один из которых в полицейской форме, пытаются привести в чувства подростка, потерявшего сознание в Воронеже
© Вести Воронеж/Telegram
Стоп-кадр видео, на котором видно, как двое мужчин, один из которых в полицейской форме, пытаются привести в чувства подростка, потерявшего сознание в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении в Воронежской области полицейским подростка, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
"Следователем СК по заявлению местного жителя об избиении его несовершеннолетнего сына сотрудником правоохранительных органов проводится доследственная проверка, в рамках которой выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщил собеседник агентства.
Информация об инциденте, а также видео, на котором двое мужчин, один из которых в полицейской форме, тщетно пытаются привести в чувство сидящего спиной к камере с низко опущенной головой юношу, появились в четверг днем в Telegram-канале "Вести-Воронеж". По данным канала, 15 июня участковый якобы избил 17-летнего парня в Кантемировке. Как сообщал канал, подросток гулял в компании друзей, и перестал выходить на связь с мамой. Затем женщине сообщили, что ее сына избил полицейский. По словам женщины, участковый обвинил ее сына в том, что тот сломал лавочку на детской площадке.
Версию со сломанной лавочкой также приводит в пятницу Telegram-канал "Подъём". По данным канала, избитый подросток "20 минут был без сознания", а полицейский не только не вызвал "скорую", но и хватал за грудки отца подростка.
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