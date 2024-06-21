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В Ростовской области задержали подозреваемых в попытке теракта
В Ростовской области задержали подозреваемых в попытке теракта - РИА Новости, 21.06.2024
В Ростовской области задержали подозреваемых в попытке теракта
Следователи завели уголовное дело на юношу и двух подростков, подозреваемых в попытке совершить теракт на железнодорожной станции в Ростовской области по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:12
2024-06-21T14:12
2024-06-21T14:58
происшествия
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россия
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на юношу и двух подростков, подозреваемых в попытке совершить теракт на железнодорожной станции в Ростовской области по указанию куратора, поддерживающего ВСУ, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются мужчина 2005 года рождения и двое несовершеннолетних 2008 года рождения", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 20 июня молодые люди за деньги и по указанию куратора, поддерживающего вооруженные силы Украины, собирались выполнить его задание. Они должны были, вскрыв релейный и батарейный шкафы на станции "Шахтная-Горная" в Ростовской области, поджечь их. Однако сделать это не успели.Юноша задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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происшествия, ростовская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали подозреваемых в попытке теракта
СК: мужчину и двух подростков подозревают в покушении на теракт по указанию ВСУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на юношу и двух подростков, подозреваемых в попытке совершить теракт на железнодорожной станции в Ростовской области по указанию куратора, поддерживающего ВСУ, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются мужчина 2005 года рождения и двое несовершеннолетних 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 20 июня молодые люди за деньги и по указанию куратора, поддерживающего вооруженные силы Украины, собирались выполнить его задание. Они должны были, вскрыв релейный и батарейный шкафы на станции "Шахтная-Горная" в Ростовской области, поджечь их. Однако сделать это не успели.
Юноша задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.