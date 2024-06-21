https://ria.ru/20240621/shtraf-1954498534.html

Суд оштрафовал журналиста Караулова* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал журналиста Караулова* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 21.06.2024

Суд оштрафовал журналиста Караулова* на 30 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Андрея Караулова* из-за отсутствия соответствующей маркировки в публикациях в интернете, передает... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:20

2024-06-21T13:20

2024-06-21T13:20

происшествия

москва

россия

андрей караулов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Андрея Караулова* из-за отсутствия соответствующей маркировки в публикациях в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья. Как стало известно из материалов, Роскомнадзор обнаружил публикации без маркировки в Telegram-канале "Караулов-LIFE". "Частично согласны с протоколом, материал был размещен 6 сентября 23 года… Но не согласны, что произвел [Караулов] материал, находясь по месту жительства… он находился за пределами РФ", - сказал представитель журналиста Александр Обозов. Также, по его словам, Роскомнадзор не представил доказательств тому, что Караулов умышленно не промаркировал контент. Минюст внес Караулова* в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. По данным ведомства, он живет за пределами РФ. Весной 2023 года в отношении Караулова* было возбуждено уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (ч. 1 ст. 171 УК РФ) за сдачу в наем 11 квартир в Москве. Журналист объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

https://ria.ru/20240116/shtraf-1921724570.html

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происшествия, москва, россия, андрей караулов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)