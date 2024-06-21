https://ria.ru/20240621/shpion-1954467272.html

В США рассекретили видео, якобы снятое для террористов саудовским агентом

В США рассекретили видео, якобы снятое для террористов саудовским агентом - РИА Новости, 21.06.2024

В США рассекретили видео, якобы снятое для террористов саудовским агентом

Федеральный суд в США рассекретил видеозапись, снятую, предположительно, саудовским гражданином, которого в ФБР считают агентом внешней разведки Саудовской... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:42

2024-06-21T11:42

2024-06-21T11:45

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саудовская аравия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральный суд в США рассекретил видеозапись, снятую, предположительно, саудовским гражданином, которого в ФБР считают агентом внешней разведки Саудовской Аравии, на территории Капитолия в американской столице Вашингтоне в 1999 году для будущих исполнителей теракта 11 сентября 2001 года, сообщает телеканал CBS. На видеозаписи, поступившей в распоряжение телеканала, человек, представляющийся Омаром аль-Баюми, на арабском языке рассказывает "своим любезным братьям" об обустройстве территории Капитолия, упоминая несколько раз, что "передаст" или "покажет" им в подробностях, что там находится. В частности, он за несколько дней снял на видео входы в Капитолий, скопление охранников и пункт досмотра внутри здания, монумент первому президенту США Джорджу Вашингтону, а также макет Капитолия. Кроме того, в записи он отмечает, что неподалеку находится аэропорт. "На видеозаписи, которая была обнародована в федеральном суде на этой неделе, можно слышать Омара аль-Баюми, который, по мнению ФБР, был сотрудником саудовской разведки и имел тесные связи с двумя угонщиками самолетов 11 сентября (2001 года - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. Как рассказал CBS агент Федеральной службы безопасности США Ричард Ламберт, занимавшийся расследованием теракта, видео было снято в течение трех месяцев в период, когда высокопоставленные члены террористической организации "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) выбирали цели в США для будущего теракта. Как утверждает Ламберт, данное видео якобы является "очень крупным кирпичиком в огромной стене доказательств, указывающих на вовлеченность правительства Саудовской Аравии в теракт 11 сентября". Другой собеседник телеканала, агент ФБР в отставке Кен Уильямс, выразил "категорическое несогласие" с озвученной позицией Саудовской Аравии, что аль-Баюми снял видео, будучи туристом. Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека. Американский телеканал CBS в 2022 году опубликовал видео, снятое перед терактом 11 сентября, на котором, как сообщалось, запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года в США. Как утверждал телеканал, кадры были получены британской полицией в Англии примерно через две недели после теракта, однако все это время не были опубликованы. На видео - террористы, угнавшие самолеты, которые врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар на мероприятии, описываемом в документах как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года, передает ТВ. На видео с ужина также попал гражданин Саудовской Аравии Омар аль-Баюми, подозреваемый в причастности к организации терактов.* запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20231013/terakty-1902415317.html

https://ria.ru/20230912/bayden-1895700274.html

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саудовская аравия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, саудовская аравия, вашингтон (штат), джордж вашингтон, фбр, аль-каида