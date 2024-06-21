https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html

В Белоруссии рассказали о работе компаний из США в СЭЗ, несмотря на санкции

В Белоруссии рассказали о работе компаний из США в СЭЗ, несмотря на санкции - РИА Новости, 21.06.2024

В Белоруссии рассказали о работе компаний из США в СЭЗ, несмотря на санкции

Западные компании, в том числе из США, продолжают работать в свободной экономической зоне в белорусском Бресте, несмотря на введённые их странами санкции,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:18

2024-06-21T11:18

2024-06-21T11:18

экономика

белоруссия

сша

брест

евразийский экономический союз

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БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Западные компании, в том числе из США, продолжают работать в свободной экономической зоне в белорусском Бресте, несмотря на введённые их странами санкции, сообщил журналистам заместитель председателя областного исполнительного комитета Михаил Баценко. "Если мы говорим с вами про экономику, то все-таки надо это отделять. Те, кто у нас работает в свободной экономической зоне, они понимают, что они работают не только на Республику Беларусь, но они работают на весь рынок ЕАЭС. И это достаточно серьёзный премиальный рынок, в том числе для западных компаний", - сказал Баценко. По его словам, для компаний из стран, вводящих санкции против Белоруссии, "деньги не пахнут". Всего на сегодняшний день в свободной экономической зоне работает 77 предприятий, сообщил чиновник. Для Белоруссии же санкции открыли дополнительные возможности в плане кооперации с Россией, добавил он. "Санкции позволили нам сблизиться ещё больше", - сказал Баценко. По его словам, в ближайшее время планируется подписать ещё три соглашения с российскими регионами.

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913974957.html

https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html

белоруссия

сша

брест

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экономика, белоруссия, сша, брест, евразийский экономический союз