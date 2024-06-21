https://ria.ru/20240621/serbiya-1954492757.html
Сотрудничество Сербии и США способствует миру и стабильности, заявил Вучич
Сотрудничество Сербии и США способствует миру и стабильности, заявил Вучич - РИА Новости, 21.06.2024
Сотрудничество Сербии и США способствует миру и стабильности, заявил Вучич
Сотрудничество Сербии и США в сфере обороны развивается, способствует миру и стабильности, а также повышению сербской обороноспособности, заявил президент... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:59
2024-06-21T12:59
2024-06-21T13:00
в мире
сербия
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество Сербии и США в сфере обороны развивается, способствует миру и стабильности, а также повышению сербской обороноспособности, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с командующим ВВС США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хекером. Генерал Хекер прибыл в Сербию, где на базе "Юг" под городом Буяновац и на полигоне "Боровац" сербская армия и Европейское командование вооруженных сил США 10-21 июня проводят международные тактические учения "Платиновый волк 24". Наряду с военными Сербии и США в них участвуют подразделения из Великобритании, Италии, Венгрии, Румынии, Северной Македонии, Словении и Боснии и Герцеговины. Германия, Болгария и Греция представлены как наблюдатели. "Я повторил благодарность силам (контингенту НАТО – ред.) KFOR, которые - гарант мира и безопасности нашего народа в Косово и Метохии, и выразил удовлетворение взаимным доверием и хорошим сотрудничеством, которые развиваются с уважением к военному нейтралитету Сербии. Мы разговаривали и об укреплении двустороннего сотрудничества Сербии и США в области обороны, которое способствует как укреплению нашей обороноспособности, так и развитию всеобъемлющих отношений двух стран", - написал Вучич в соцсетях после встречи. Командующий ВВС США в Европе и Африке заявил накануне, что Сербия не является членом НАТО, но показывает себя отличным партнером альянса и сотрудничество с ней будет развиваться. Генерал Хекер, говоря о сотрудничестве ВВС США с армией Сербии, рассказал, что на авиабазе Рамштайн в Германии прошли курс 10 сербских офицеров, и выразил надежду, что "сотрудничество будет увеличено в будущем". Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена. Делегация парламента Сербии также получила в 2013 году статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ. Президент Сербии в ноябре 2023 года сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами, на фоне введенного с начала СВО моратория на маневры с иностранными силами. Вучич также указал, что сотрудничество Сербии с НАТО и контингентом альянса в Косово (KFOR) способствует обеспечению безопасности сербов в Косово. Предыдущий состав правительства после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года принял решение, в пункте 9 которого указано, что армия Сербии не будет проводить учения ни с одной иностранной вооруженной силой. На юге Сербии под городом Буяновац 15-27 июня 2023 года прошли международные тактические учения "Платиновый волк 23", в которых участвовали около 600 военнослужащих армии Сербии, США и еще восьми государств. Организаторы маневров - армия Сербии и Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM). В министерстве обороны Сербии сообщали РИА Новости, что армия проводила в июне 2023 года учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В МО подчеркивали, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами". Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года.
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич, нато
В мире, Сербия, Александр Вучич, НАТО
Сотрудничество Сербии и США способствует миру и стабильности, заявил Вучич
Вучич: сотрудничество Сербии и США в сфере обороны продолжает развиваться
БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество Сербии и США в сфере обороны развивается, способствует миру и стабильности, а также повышению сербской обороноспособности, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с командующим ВВС США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хекером.
Генерал Хекер прибыл в Сербию, где на базе "Юг" под городом Буяновац и на полигоне "Боровац" сербская армия и Европейское командование вооруженных сил США 10-21 июня проводят международные тактические учения "Платиновый волк 24". Наряду с военными Сербии и США в них участвуют подразделения из Великобритании, Италии, Венгрии, Румынии, Северной Македонии, Словении и Боснии и Герцеговины. Германия, Болгария и Греция представлены как наблюдатели.
"Я повторил благодарность силам (контингенту НАТО – ред.) KFOR, которые - гарант мира и безопасности нашего народа в Косово и Метохии, и выразил удовлетворение взаимным доверием и хорошим сотрудничеством, которые развиваются с уважением к военному нейтралитету Сербии. Мы разговаривали и об укреплении двустороннего сотрудничества Сербии и США в области обороны, которое способствует как укреплению нашей обороноспособности, так и развитию всеобъемлющих отношений двух стран", - написал Вучич в соцсетях после встречи.
Командующий ВВС США в Европе и Африке заявил накануне, что Сербия не является членом НАТО, но показывает себя отличным партнером альянса и сотрудничество с ней будет развиваться.
Генерал Хекер, говоря о сотрудничестве ВВС США с армией Сербии, рассказал, что на авиабазе Рамштайн в Германии прошли курс 10 сербских офицеров, и выразил надежду, что "сотрудничество будет увеличено в будущем".
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена. Делегация парламента Сербии также получила в 2013 году статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.
Президент Сербии в ноябре 2023 года сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами, на фоне введенного с начала СВО моратория на маневры с иностранными силами. Вучич также указал, что сотрудничество Сербии с НАТО и контингентом альянса в Косово (KFOR) способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.
Предыдущий состав правительства после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года принял решение, в пункте 9 которого указано, что армия Сербии не будет проводить учения ни с одной иностранной вооруженной силой.
На юге Сербии под городом Буяновац 15-27 июня 2023 года прошли международные тактические учения "Платиновый волк 23", в которых участвовали около 600 военнослужащих армии Сербии, США и еще восьми государств. Организаторы маневров - армия Сербии и Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).
В министерстве обороны Сербии сообщали РИА Новости, что армия проводила в июне 2023 года учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В МО подчеркивали, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами". Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года.