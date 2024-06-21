https://ria.ru/20240621/sboy-1954606639.html

В Черногории произошел сбой в работе интернета

В Черногории произошел сбой в работе интернета - РИА Новости, 21.06.2024

В Черногории произошел сбой в работе интернета

Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

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черногория

интернет

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) сообщила, что пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества в большей части страны, а также в регионах соседних стран. "Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", - говорится в публикации NetBlocks.

https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

черногория

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черногория, интернет