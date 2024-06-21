https://ria.ru/20240621/sboy-1954606639.html
В Черногории произошел сбой в работе интернета
В Черногории произошел сбой в работе интернета - РИА Новости, 21.06.2024
В Черногории произошел сбой в работе интернета
Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:39
2024-06-21T18:39
2024-06-21T18:39
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черногория
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) сообщила, что пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества в большей части страны, а также в регионах соседних стран. "Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", - говорится в публикации NetBlocks.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, интернет
В мире, Черногория, Интернет
В Черногории произошел сбой в работе интернета
NetBlocks: в Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел сбой в работе интернета