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В Черногории произошел сбой в работе интернета - РИА Новости, 21.06.2024
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18:39 21.06.2024
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В Черногории произошел сбой в работе интернета
В Черногории произошел сбой в работе интернета - РИА Новости, 21.06.2024
В Черногории произошел сбой в работе интернета
Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:39
2024-06-21T18:39
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) сообщила, что пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества в большей части страны, а также в регионах соседних стран. "Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", - говорится в публикации NetBlocks.
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в мире, черногория, интернет
В мире, Черногория, Интернет
В Черногории произошел сбой в работе интернета

NetBlocks: в Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел сбой в работе интернета

CC BY-SA 3.0 / Mercy / Город Жабляк, Черногория
Город Жабляк, Черногория - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Mercy /
Город Жабляк, Черногория. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории на фоне пожара на ЛЭП, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X.
Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) сообщила, что пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества в большей части страны, а также в регионах соседних стран.
"Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", - говорится в публикации NetBlocks.
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21 мая, 11:03
 
В миреЧерногорияИнтернет
 
 
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