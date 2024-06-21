В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США
"Лаборатория Касперского": санкции США не повлияют на устойчивость бизнеса
© Фото предоставлено Лабораторией КасперскогоЛаборатория Касперского
© Фото предоставлено Лабораторией Касперского
Лаборатория Касперского. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние организации и генеральный директор не включены в список OFAC, сообщили в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", - сказано в сообщении.
"Лаборатория Касперского", что считает решение американского регулятора о введении персональных санкций необоснованным - это продолжение решений правительства США в отношении "Лаборатории Касперского", которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов.
"Ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства", - подчеркивается в сообщении. Несмотря на санкции, компания продолжит придерживаться своей миссии - строить безопасный мир, а также защищать мир от киберугроз.
Ранее в пятницу США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского". В сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов - исполнительный директор "Лаборатории Касперского", Андрей Ефремов - директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов - директор по юридическим вопросам, и другие руководители.
Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.