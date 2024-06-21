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В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США - РИА Новости, 21.06.2024
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23:09 21.06.2024 (обновлено: 23:39 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954642359.html
В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США
В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США - РИА Новости, 21.06.2024
В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США
Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:09
2024-06-21T23:39
сша
лаборатория касперского
санкции
санкции в отношении россии
экономика
министерство финансов сша
андрей тихонов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние организации и генеральный директор не включены в список OFAC, сообщили в пресс-службе компании."Лаборатория Касперского" знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", - сказано в сообщении."Лаборатория Касперского", что считает решение американского регулятора о введении персональных санкций необоснованным - это продолжение решений правительства США в отношении "Лаборатории Касперского", которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов."Ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства", - подчеркивается в сообщении. Несмотря на санкции, компания продолжит придерживаться своей миссии - строить безопасный мир, а также защищать мир от киберугроз.Ранее в пятницу США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского". В сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов - исполнительный директор "Лаборатории Касперского", Андрей Ефремов - директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов - директор по юридическим вопросам, и другие руководители.Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.
https://ria.ru/20240621/peskov-1954513758.html
https://ria.ru/20240621/kaspersky-1954411699.html
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сша, лаборатория касперского, санкции, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов сша, андрей тихонов, россия, технологии
США, Лаборатория Касперского, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Министерство финансов США, Андрей Тихонов, Россия, Технологии
В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США

"Лаборатория Касперского": санкции США не повлияют на устойчивость бизнеса

© Фото предоставлено Лабораторией КасперскогоЛаборатория Касперского
Лаборатория Касперского
© Фото предоставлено Лабораторией Касперского
Лаборатория Касперского. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние организации и генеральный директор не включены в список OFAC, сообщили в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", - сказано в сообщении.
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"Лаборатория Касперского", что считает решение американского регулятора о введении персональных санкций необоснованным - это продолжение решений правительства США в отношении "Лаборатории Касперского", которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов.
"Ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства", - подчеркивается в сообщении. Несмотря на санкции, компания продолжит придерживаться своей миссии - строить безопасный мир, а также защищать мир от киберугроз.
Ранее в пятницу США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского". В сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов - исполнительный директор "Лаборатории Касперского", Андрей Ефремов - директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов - директор по юридическим вопросам, и другие руководители.
Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.
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