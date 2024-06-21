https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954642359.html

В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США

В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США - РИА Новости, 21.06.2024

В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США

Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:09

2024-06-21T23:09

2024-06-21T23:39

сша

лаборатория касперского

санкции

санкции в отношении россии

экономика

министерство финансов сша

андрей тихонов

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние организации и генеральный директор не включены в список OFAC, сообщили в пресс-службе компании."Лаборатория Касперского" знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", - сказано в сообщении."Лаборатория Касперского", что считает решение американского регулятора о введении персональных санкций необоснованным - это продолжение решений правительства США в отношении "Лаборатории Касперского", которые были приняты в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов."Ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства", - подчеркивается в сообщении. Несмотря на санкции, компания продолжит придерживаться своей миссии - строить безопасный мир, а также защищать мир от киберугроз.Ранее в пятницу США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского". В сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов - исполнительный директор "Лаборатории Касперского", Андрей Ефремов - директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов - директор по юридическим вопросам, и другие руководители.Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.

https://ria.ru/20240621/peskov-1954513758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, лаборатория касперского, санкции, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов сша, андрей тихонов, россия, технологии