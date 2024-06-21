https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954578363.html
США ввели санкции против 12 россиян
США ввели санкции против 12 россиян - РИА Новости, 21.06.2024
США ввели санкции против 12 россиян
США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского", сообщает минфин страны. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:14
2024-06-21T17:14
2024-06-21T17:26
сша
экономика
лаборатория касперского
россия
санкции в отношении россии
технологии
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского", сообщает минфин страны.Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов - исполнительный директор "Лаборатории Касперского", Андрей Ефремов - директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов - директор по юридическим вопросам, и другие руководители.В списке минфина обозначены лишь их паспортные данные и национальность, однако они совпадают с данными руководства "Лаборатории Касперского" с сайта компании.Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.
https://ria.ru/20240621/labaratoriya_kasperskogo-1954410930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, лаборатория касперского, россия, санкции в отношении россии, технологии
США, Экономика, Лаборатория Касперского, Россия, Санкции в отношении России, Технологии
США ввели санкции против 12 россиян
Минфин США ввел санкции против руководства "Лаборатории Касперского"