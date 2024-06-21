https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954578363.html

США ввели санкции против 12 россиян

США ввели санкции против 12 россиян - РИА Новости, 21.06.2024

США ввели санкции против 12 россиян

США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского", сообщает минфин страны. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:14

2024-06-21T17:14

2024-06-21T17:26

сша

экономика

лаборатория касперского

россия

санкции в отношении россии

технологии

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США объявили о санкциях против руководства компании "Лаборатория Касперского", сообщает минфин страны.Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в связанный с Россией санкционный список добавлены 12 человек, среди них Андрей Тихонов - исполнительный директор "Лаборатории Касперского", Андрей Ефремов - директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов - директор по юридическим вопросам, и другие руководители.В списке минфина обозначены лишь их паспортные данные и национальность, однако они совпадают с данными руководства "Лаборатории Касперского" с сайта компании.Вашингтон ввел в четверг экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября этого года американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга, несет риски для нацбезопаности США.

https://ria.ru/20240621/labaratoriya_kasperskogo-1954410930.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, экономика, лаборатория касперского, россия, санкции в отношении россии, технологии