https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954565374.html

В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию

В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию - РИА Новости, 21.06.2024

В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию

Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:42

2024-06-21T16:42

2024-06-21T16:54

белоруссия

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием в ближайший понедельник Совета МИД стран сообщества."У нас уже введено определенное количество санкций против Белоруссии по разным причинам, начиная от внутренней ситуации и заканчивая агрессией России против Украины… Есть разные предложения по распространению санкций из разных пакетов санкций, но мы пока не достигли такой договоренности", - сообщил источник.Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что санкции против Минска бесперспективны, что в Минске рассчитывают на то, что ЕС придет к пониманию безальтернативности возврата к диалогу в интересах стабильности региона.

https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, евросоюз, в мире, минск