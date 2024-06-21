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В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию - РИА Новости, 21.06.2024
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16:42 21.06.2024 (обновлено: 16:54 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954565374.html
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию - РИА Новости, 21.06.2024
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию
Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:42
2024-06-21T16:54
белоруссия
россия
евросоюз
в мире
минск
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием в ближайший понедельник Совета МИД стран сообщества."У нас уже введено определенное количество санкций против Белоруссии по разным причинам, начиная от внутренней ситуации и заканчивая агрессией России против Украины… Есть разные предложения по распространению санкций из разных пакетов санкций, но мы пока не достигли такой договоренности", - сообщил источник.Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что санкции против Минска бесперспективны, что в Минске рассчитывают на то, что ЕС придет к пониманию безальтернативности возврата к диалогу в интересах стабильности региона.
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белоруссия, россия, евросоюз, в мире, минск
Белоруссия, Россия, Евросоюз, В мире, Минск
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию

В ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием в ближайший понедельник Совета МИД стран сообщества.
"У нас уже введено определенное количество санкций против Белоруссии по разным причинам, начиная от внутренней ситуации и заканчивая агрессией России против Украины… Есть разные предложения по распространению санкций из разных пакетов санкций, но мы пока не достигли такой договоренности", - сообщил источник.
Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что санкции против Минска бесперспективны, что в Минске рассчитывают на то, что ЕС придет к пониманию безальтернативности возврата к диалогу в интересах стабильности региона.
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