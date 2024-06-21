https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954565374.html
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию - РИА Новости, 21.06.2024
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию
Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:42
2024-06-21T16:42
2024-06-21T16:54
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Страны ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию, дискуссии продолжаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием в ближайший понедельник Совета МИД стран сообщества."У нас уже введено определенное количество санкций против Белоруссии по разным причинам, начиная от внутренней ситуации и заканчивая агрессией России против Украины… Есть разные предложения по распространению санкций из разных пакетов санкций, но мы пока не достигли такой договоренности", - сообщил источник.Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что санкции против Минска бесперспективны, что в Минске рассчитывают на то, что ЕС придет к пониманию безальтернативности возврата к диалогу в интересах стабильности региона.
https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, евросоюз, в мире, минск
Белоруссия, Россия, Евросоюз, В мире, Минск
В ЕС пока не договорились о распространении санкций на Белоруссию
В ЕС пока не договорились о распространении санкций против России на Белоруссию