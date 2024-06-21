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Постпред Крыма назвал новый пакет санкций шагом ЕС в пропасть - РИА Новости, 21.06.2024
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11:11 21.06.2024 (обновлено: 11:12 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954456340.html
Постпред Крыма назвал новый пакет санкций шагом ЕС в пропасть
Постпред Крыма назвал новый пакет санкций шагом ЕС в пропасть - РИА Новости, 21.06.2024
Постпред Крыма назвал новый пакет санкций шагом ЕС в пропасть
Четырнадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России является шагом в пропасть для стран ЕС, которые продолжают остро нуждаться в российских ресурсах,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:11
2024-06-21T11:12
россия
украина
георгий мурадов
жозеп боррель
дмитрий медведев
евросоюз
брикс
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Четырнадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России является шагом в пропасть для стран ЕС, которые продолжают остро нуждаться в российских ресурсах, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения. "Новый, 14-й пакет мер по разрушению мировой торговли, принятый Евросоюзом, стоящим на краю пропасти, знаменует собой уверенный шаг этой организации вперед", - сказал Мурадов РИА Новости. Он добавил, что по итогам 2023 года страны ЕС серьезно нарастили закупки российского сжиженного газа и продолжают остро нуждаться в энерго и других ресурсах РФ. "Но с упорством маньяка-самоубийцы, вводя новые санкции, ЕС делает все для самоудушения. Их действия разрушают мировую торговлю, свободу судоходства, о которой они так пеклись на недавней швейцарской сходке по Украине, и наносят большой экономический и социальный ущерб странам и людям, которые мечтают строить благополучный и процветающий мир", - отметил Мурадов. По его мнению, мировое большинство должно сообща противостоять "санкционному шантажу" со стороны коллективного Запада. Это сможет сделать расширяющееся объединение стран БРИКС. Они прилагают немалые усилия к формированию нового, равноправного и справедливого мироустройства. Для этого они отказались от использования западных валют и выстраивают новую расчетную систему, заключил постпред Крыма. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916865323.html
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россия, украина, георгий мурадов, жозеп боррель, дмитрий медведев, евросоюз, брикс, экономика
Россия, Украина, Георгий Мурадов, Жозеп Боррель, Дмитрий Медведев, Евросоюз, БРИКС, Экономика
Постпред Крыма назвал новый пакет санкций шагом ЕС в пропасть

Постпред Крыма: ЕС продолжает остро нуждаться в российских ресурсах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Четырнадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России является шагом в пропасть для стран ЕС, которые продолжают остро нуждаться в российских ресурсах, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.
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ЕС не протянет и года из-за санкций против России, заявили в Госдуме
20 декабря 2023, 08:41
"Новый, 14-й пакет мер по разрушению мировой торговли, принятый Евросоюзом, стоящим на краю пропасти, знаменует собой уверенный шаг этой организации вперед", - сказал Мурадов РИА Новости.
Он добавил, что по итогам 2023 года страны ЕС серьезно нарастили закупки российского сжиженного газа и продолжают остро нуждаться в энерго и других ресурсах РФ.
"Но с упорством маньяка-самоубийцы, вводя новые санкции, ЕС делает все для самоудушения. Их действия разрушают мировую торговлю, свободу судоходства, о которой они так пеклись на недавней швейцарской сходке по Украине, и наносят большой экономический и социальный ущерб странам и людям, которые мечтают строить благополучный и процветающий мир", - отметил Мурадов.
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"Премию не заплатят". Зачем ЕС вводит против России еще один пакет санкций
20 июня, 20:28
По его мнению, мировое большинство должно сообща противостоять "санкционному шантажу" со стороны коллективного Запада. Это сможет сделать расширяющееся объединение стран БРИКС. Они прилагают немалые усилия к формированию нового, равноправного и справедливого мироустройства. Для этого они отказались от использования западных валют и выстраивают новую расчетную систему, заключил постпред Крыма.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияУкраинаГеоргий МурадовЖозеп БоррельДмитрий МедведевЕвросоюзБРИКСЭкономика
 
 
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