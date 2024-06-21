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Токио и Сеул 25 июня обсудят санкции против России и Северной Кореи
Токио и Сеул 25 июня обсудят санкции против России и Северной Кореи - РИА Новости, 21.06.2024
Токио и Сеул 25 июня обсудят санкции против России и Северной Кореи
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил на пресс-конференции в Токио, что на 25 июня намечена встреча министерств финансов Японии и Южной Кореи, на... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:46
2024-06-21T09:46
2024-06-21T09:48
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил на пресс-конференции в Токио, что на 25 июня намечена встреча министерств финансов Японии и Южной Кореи, на которой в том числе будут обсуждаться санкции против России и Северной Кореи, сообщило агентство Киодо. Стороны обсудят вопросы в экономической и финансовой сферах, а также проведут дискуссию по вопросам санкций против России и Северной Кореи. Одной из тем станет экономическое сотрудничество в регионе и между двумя странами. Как ожидается, по итогам будут подписаны документы. Япония и Южная Корея обсудят вопросы, связанные с недопущением попадания финансовых потоков в Россию и Северную Корею на фоне подписанного 19 июня договора между Москвой и Пхеньяном. Встреча состоится в рамках финансового диалога Японии и Южной Кореи, который проводится с 2006 года. Из-за охлаждения отношений был перерыв на 7 лет, затем диалог был возобновлен в прошлом году. Предстоящая встреча станет 9-й по счету. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html
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россия, япония, южная корея, сюнъити судзуки, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Япония, Южная Корея, Сюнъити Судзуки, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Токио и Сеул 25 июня обсудят санкции против России и Северной Кореи
KYODO: Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям против РФ и КНДР