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Япония вводит санкции против 41 российской организации - РИА Новости, 21.06.2024
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04:34 21.06.2024 (обновлено: 06:06 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954417501.html
Япония вводит санкции против 41 российской организации
Япония вводит санкции против 41 российской организации - РИА Новости, 21.06.2024
Япония вводит санкции против 41 российской организации
Япония вводит санкции против 41 компании из России, в числе прочих авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз",... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:34
2024-06-21T06:06
япония
россия
экономика
оао "туполев"
алроса
концерн пво "алмаз-антей"
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 21 июн - РИА Новости. Япония вводит санкции против 41 компании из России, в числе прочих авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", "Алроса", список обнародовал МИД Японии.Меры в виде заморозки активов распространяются на АО "НИИ молекулярной электроники", завод "Микрон", ООО "Промтехнология", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", АО "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей", ООО "РСБ-групп" и компанию "Редут".Также заморожены активы компаний: ПАО "Авиационный комплекс имени Илюшина", ОАО "Туполев", МПК "Миландр", предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ), ВПО "Точмаш", АО "ЛОМО", АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "НПО "Курганприбор", АК "Микротех", "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК", ООО "Маяк", группа компаний ZALA Aero, ООО "Промышленные технологии", предприятие "Анозит", ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", компания "Алроса".Кроме того, в списке оказался региональный центр по военно-патриотическому воспитанию Крыма "КрымПатриотЦентр".Против следующих компаний вводятся санкции в виде запрета на экспорт товаров из Японии: "Девайс Консалтинг", "СМТ-АйЛогик", АО "Компел", ООО "Хартис", ID-Solution, "ОрелМеталлПолимер", АО "Геомир", AO SET-1, ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Альбатрос", концерн "Вега", ОАО "ВНИИР-Прогресс", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и ООО "Алабуга Девелопмент".
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954418962.html
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япония, россия, экономика, оао "туполев", алроса, концерн пво "алмаз-антей", санкции в отношении россии
Япония, Россия, Экономика, ОАО "Туполев", Алроса, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Санкции в отношении России
Япония вводит санкции против 41 российской организации

МИД Японии: Токио вводит санкции против 41 организации из РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 21 июн - РИА Новости. Япония вводит санкции против 41 компании из России, в числе прочих авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", "Алроса", список обнародовал МИД Японии.
Меры в виде заморозки активов распространяются на АО "НИИ молекулярной электроники", завод "Микрон", ООО "Промтехнология", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", АО "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей", ООО "РСБ-групп" и компанию "Редут".
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Япония ввела санкции против 11 россиян
05:20
Также заморожены активы компаний: ПАО "Авиационный комплекс имени Илюшина", ОАО "Туполев", МПК "Миландр", предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ), ВПО "Точмаш", АО "ЛОМО", АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "НПО "Курганприбор", АК "Микротех", "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК", ООО "Маяк", группа компаний ZALA Aero, ООО "Промышленные технологии", предприятие "Анозит", ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", компания "Алроса".
Кроме того, в списке оказался региональный центр по военно-патриотическому воспитанию Крыма "КрымПатриотЦентр".
Против следующих компаний вводятся санкции в виде запрета на экспорт товаров из Японии: "Девайс Консалтинг", "СМТ-АйЛогик", АО "Компел", ООО "Хартис", ID-Solution, "ОрелМеталлПолимер", АО "Геомир", AO SET-1, ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Альбатрос", концерн "Вега", ОАО "ВНИИР-Прогресс", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и ООО "Алабуга Девелопмент".
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ЯпонияРоссияЭкономикаОАО "Туполев"АлросаКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Санкции в отношении России
 
 
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