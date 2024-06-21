Япония вводит санкции против 41 российской организации
МИД Японии: Токио вводит санкции против 41 организации из РФ
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 21 июн - РИА Новости. Япония вводит санкции против 41 компании из России, в числе прочих авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", "Алроса", список обнародовал МИД Японии.
Меры в виде заморозки активов распространяются на АО "НИИ молекулярной электроники", завод "Микрон", ООО "Промтехнология", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", АО "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей", ООО "РСБ-групп" и компанию "Редут".
Также заморожены активы компаний: ПАО "Авиационный комплекс имени Илюшина", ОАО "Туполев", МПК "Миландр", предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ), ВПО "Точмаш", АО "ЛОМО", АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "НПО "Курганприбор", АК "Микротех", "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК", ООО "Маяк", группа компаний ZALA Aero, ООО "Промышленные технологии", предприятие "Анозит", ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", компания "Алроса".
Кроме того, в списке оказался региональный центр по военно-патриотическому воспитанию Крыма "КрымПатриотЦентр".
Против следующих компаний вводятся санкции в виде запрета на экспорт товаров из Японии: "Девайс Консалтинг", "СМТ-АйЛогик", АО "Компел", ООО "Хартис", ID-Solution, "ОрелМеталлПолимер", АО "Геомир", AO SET-1, ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Альбатрос", концерн "Вега", ОАО "ВНИИР-Прогресс", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и ООО "Алабуга Девелопмент".