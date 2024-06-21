https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954417501.html

Япония вводит санкции против 41 российской организации

Япония вводит санкции против 41 российской организации - РИА Новости, 21.06.2024

Япония вводит санкции против 41 российской организации

Япония вводит санкции против 41 компании из России, в числе прочих авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз",... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T04:34

2024-06-21T04:34

2024-06-21T06:06

япония

россия

экономика

оао "туполев"

алроса

концерн пво "алмаз-антей"

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 21 июн - РИА Новости. Япония вводит санкции против 41 компании из России, в числе прочих авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", "Алроса", список обнародовал МИД Японии.Меры в виде заморозки активов распространяются на АО "НИИ молекулярной электроники", завод "Микрон", ООО "Промтехнология", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", АО "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей", ООО "РСБ-групп" и компанию "Редут".Также заморожены активы компаний: ПАО "Авиационный комплекс имени Илюшина", ОАО "Туполев", МПК "Миландр", предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ), ВПО "Точмаш", АО "ЛОМО", АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "НПО "Курганприбор", АК "Микротех", "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК", ООО "Маяк", группа компаний ZALA Aero, ООО "Промышленные технологии", предприятие "Анозит", ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", компания "Алроса".Кроме того, в списке оказался региональный центр по военно-патриотическому воспитанию Крыма "КрымПатриотЦентр".Против следующих компаний вводятся санкции в виде запрета на экспорт товаров из Японии: "Девайс Консалтинг", "СМТ-АйЛогик", АО "Компел", ООО "Хартис", ID-Solution, "ОрелМеталлПолимер", АО "Геомир", AO SET-1, ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Альбатрос", концерн "Вега", ОАО "ВНИИР-Прогресс", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и ООО "Алабуга Девелопмент".

https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954418962.html

https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954368295.html

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япония, россия, экономика, оао "туполев", алроса, концерн пво "алмаз-антей", санкции в отношении россии