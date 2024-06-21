https://ria.ru/20240621/samolet-1954608993.html

В США расследуют опасное снижение Boeing над Оклахома-Сити

В США расследуют опасное снижение Boeing над Оклахома-Сити - РИА Новости, 21.06.2024

В США расследуют опасное снижение Boeing над Оклахома-Сити

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование после приземления авиалайнера Boeing-737 в аэропорту города Оклахома-Сити,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:51

2024-06-21T18:51

2024-06-21T18:57

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование после приземления авиалайнера Boeing-737 в аэропорту города Оклахома-Сити, произведенного на опасно низкой высоте, сообщает телеканал ABC News. "Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование по факту происшествия, в процессе которого самолет Southwest Airlines опустился на опасно низкую высоту, приближаясь к аэропорту Оклахома-Сити", - сообщает телеканал. Самолет пролетел над местной школой на высоте 190 метров, и в определенный момент снижался над городом всего до 160 метров, ссылается телеканал на сервис FlightRadar24. Согласно ABC News, автоматический сигнал тревоги об опасно низкой высоте полета был подан за 14 километров от аэропорта, в котором самолет должен был сесть. Посадка при этом прошла успешно. Руководство Southwest Airlines заявило, что поддерживает контакт с FAA по поводу инцидента.

https://ria.ru/20240316/samolet-1933404324.html

оклахома-сити

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оклахома-сити, сша, southwest airlines, faa, boeing 737