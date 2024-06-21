В США расследуют опасное снижение Boeing над Оклахома-Сити
ABC News: FAA начало расследование приземления Boeing на опасно низкой высоте
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Самолет авиакомпании Southwest Airlines Самолет авиакомпании Southwest Airlines
Самолет авиакомпании Southwest Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование после приземления авиалайнера Boeing-737 в аэропорту города Оклахома-Сити, произведенного на опасно низкой высоте, сообщает телеканал ABC News.
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"Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование по факту происшествия, в процессе которого самолет Southwest Airlines опустился на опасно низкую высоту, приближаясь к аэропорту Оклахома-Сити", - сообщает телеканал.
Самолет пролетел над местной школой на высоте 190 метров, и в определенный момент снижался над городом всего до 160 метров, ссылается телеканал на сервис FlightRadar24.
Согласно ABC News, автоматический сигнал тревоги об опасно низкой высоте полета был подан за 14 километров от аэропорта, в котором самолет должен был сесть. Посадка при этом прошла успешно.
Руководство Southwest Airlines заявило, что поддерживает контакт с FAA по поводу инцидента.
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