Лавров прокомментировал призывы участников саммита по Украине
Лаврова удивили заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. Заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, зачем собирались без нее участники конференции в Швейцарии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Заявление о том, что Россию надо обязательно приглашать - эти заявления делали многие участники швейцарской сходки. Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь?" - обратился к западникам Лавров.
Он добавил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом.
"Так с нами нельзя разговаривать, если они этого не понимают. Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом", - объяснил министр.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.