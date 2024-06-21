https://ria.ru/20240621/sammit-1954458301.html

Лавров прокомментировал призывы участников саммита по Украине

Лавров прокомментировал призывы участников саммита по Украине - РИА Новости, 21.06.2024

Лавров прокомментировал призывы участников саммита по Украине

Заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, зачем собирались без нее участники конференции РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:19

2024-06-21T11:19

2024-06-21T11:22

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АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. Заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, зачем собирались без нее участники конференции в Швейцарии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Заявление о том, что Россию надо обязательно приглашать - эти заявления делали многие участники швейцарской сходки. Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь?" - обратился к западникам Лавров. Он добавил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом. "Так с нами нельзя разговаривать, если они этого не понимают. Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240619/lavrov-1954093445.html

https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html

https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html

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в мире, россия, швейцария, москва, сергей лавров, владимир путин, украина, политика